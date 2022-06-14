عاجل

  • الديوان الملكي السعودي: بايدن يزور السعودية 15 و16 يوليو القادم ويلتقي الملك والأمير محمد بن سلمان

  • البيت الأبيض: بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط بين 13 و16 يوليو

شؤون فلسطينية

فيليب لازاريني: هذه الفترة صعبة للغاية لـ(أونروا) وسأقترح سبلا للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة

فيليب لازاريني: هذه الفترة صعبة للغاية لـ(أونروا) وسأقترح سبلا للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد المفوض العام لـ(أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أنه سيقترح سبلا للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة على غرار الشراكات التي استخدمتها (أونروا) منذ عقود.

وأضاف لازاريني بأنه: "طلبت من المانحين وخاصة الذين خفضوا التمويل بإعادة النظر في تأثير قرارهم على استقرار المنطقة".

وأكد لازاريني على أن: "مسؤولية الأونروا من الأمم المتحدة وبدون إرادة سياسية وبدون تمويل واتفاق المانحين والمضيفين ستكون الأونروا ضعيفة".

وأردف: "اليوم، وبعد 10 سنوات من نقص التمويل لميزانيتها البرامجية، وصلت الأونروا إلى نقطة لا تستطيع فيها بعد الآن زيادة مواردها لتغطية جميع الاحتياجات".

وذكر بأن: "مدى المخاطرة بترك الوكالة تنهار تحت الضغوط غير واضحة وانهيار "الأونروا" لا ينبغي ولا يمكن أن يحدث"، مؤكدا بأن وقد طلب بعض المانحين من الوكالة إجراء تخفيضات في الخدمات لتتناسب مع الإيرادات المتوقعة. 

وتابع لازاريني: "يبدو النقص البالغ 100 مليون دولار كبيرا للوهلة الأولى خاصة مع عدم وجود ضمانات بأموال إضافية قادمة".

وطالب لازاريني برفع مستوى النقاش حول "أونروا" والدعم المالي الذي تحتاجه وأن تقرنوا دعمكم السياسي لـ(أونروا) بالموارد المالية.

وأردف بأن أونروا لا تستطيع تحمل مصدر قلق آخر إذا لم يتم تمويل الوكالة بالكامل وسنواصل بث الأمل في منطقة مضطربة.

واستطرد: "هي فترة مؤلمة للغاية بالنسبة للاجئي فلسطين، وهم أحد المجتمعات الأشد عرضة للمخاطر في هذه المنطقة".

وقال لازاريني إن: "لاجئوا فلسطين، الذين تم تفويض الأونروا بحمايتهم ومساعدتهم، يواجهون حالة كبيرة من عدم اليقين".

وتابع:"إن التضامن مع لاجئي فلسطين يتجلى بشكل واضح في جلسات التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على ولاية الأونروا".

وذكر: "هذه الأزمة المالية لا تحدث في فراغ: إنها تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول".

وأضاف: "من الصعب تصديق أن نقص الموارد الكافية للأونروا هو نتيجة القيود المالية فقط"

وأكد: "إن لاجئي فلسطين على دراية تامة بهذه الحراكات وهم قلقون للغاية بشأن تأثيرها. إنهم يعتبرون الأونروا الركيزة الأخيرة القائمة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وحقهم في حل عادل ودائم لمحنتهم".

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس خلال مؤتمر مع نظيره القبرصي: سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالح شعبنا

الرئيس عباس خلال مؤتمر مع نظيره القبرصي: سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالح شعبنا

الإحصاء الفلسطيني: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً في أسعار الخبز والطحين

الإحصاء الفلسطيني: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً في أسعار الخبز والطحين

وفاة الطفل محمود البيطار متأثرا بإصابته بحادث عمل في مصنع بأريحا

وفاة الطفل محمود البيطار متأثرا بإصابته بحادث عمل في مصنع بأريحا

حماس تعلّق على تقرير &#34;هيومن رايس ووتش&#34; بشأن الحصار الإسرائيلي على غزة

حماس تعلّق على تقرير "هيومن رايس ووتش" بشأن الحصار الإسرائيلي على غزة

نقل الأسير أحمد مناصرة إلى مستشفى الرملة بسبب تفاقم حالته الصحية النفسية

نقل الأسير أحمد مناصرة إلى مستشفى الرملة بسبب تفاقم حالته الصحية النفسية

نادي الأسير: غداً جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي في محكمة بئر السبع

نادي الأسير: غداً جلسة النطق بالحكم بحقّ الأسير محمد الحلبي في محكمة بئر السبع

بالعلامة الكاملة.. &#34;الفدائي&#34; يتأهل بجدارة لأمم آسيا للمرة الثالثة

بالعلامة الكاملة.. "الفدائي" يتأهل بجدارة لأمم آسيا للمرة الثالثة

أبو غوش: نحن أمام أكبر وأشرس حملة استيطانية للقضاء على دولة فلسطين

أبو غوش: نحن أمام أكبر وأشرس حملة استيطانية للقضاء على دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً في أسعار الخبز والطحين

الإحصاء الفلسطيني: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً في أسعار الخبز والطحين

وفاة الطفل محمود البيطار متأثرا بإصابته بحادث عمل في مصنع بأريحا

وفاة الطفل محمود البيطار متأثرا بإصابته بحادث عمل في مصنع بأريحا

أبو غوش: نحن أمام أكبر وأشرس حملة استيطانية للقضاء على دولة فلسطين

أبو غوش: نحن أمام أكبر وأشرس حملة استيطانية للقضاء على دولة فلسطين

إقرار قروض الطلبة للفصل الدراسي الثاني في فلسطين لعام 2021-2022

إقرار قروض الطلبة للفصل الدراسي الثاني في فلسطين لعام 2021-2022

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات فـي سبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات فـي سبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل ويصيب عدداً من المواطنين في أنحاء الضفة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل ويصيب عدداً من المواطنين في أنحاء الضفة خلال الليلة الماضية

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي بظل العجز المالي للأونروا

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي بظل العجز المالي للأونروا

منوعات

لمى الرهونجي تعايد ابنتها في ميلادها..عمَّة ابنتها فنانة شهيرة

لمى الرهونجي تعايد ابنتها في ميلادها..عمَّة ابنتها فنانة شهيرة

وفاة الممثل الأمريكي فيليب بيكر هول عن عمر 90 عاماً

وفاة الممثل الأمريكي فيليب بيكر هول عن عمر 90 عاماً

بعد 26 عاماً على انفصالهما..هكذا أصبح حبيب شاكيرا السابق

بعد 26 عاماً على انفصالهما..هكذا أصبح حبيب شاكيرا السابق

دلال ودلع أحلام على زوجها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

دلال ودلع أحلام على زوجها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد: رومانسية تامر حسني مع زوجته في أحدث ظهور

شاهد: رومانسية تامر حسني مع زوجته في أحدث ظهور

بعد تغريمها 400 ألف ريال سعودي..الدكتورة يومي تفعل أمراً غير متوقّع

بعد تغريمها 400 ألف ريال سعودي..الدكتورة يومي تفعل أمراً غير متوقّع

في أول لقاء تلفزيوني لها..تعليق صادم من آمبر هيرد على جوني ديب

في أول لقاء تلفزيوني لها..تعليق صادم من آمبر هيرد على جوني ديب

روجينا في حالة صعبة وتطلب الدعاء

روجينا في حالة صعبة وتطلب الدعاء

حريق يلتهم منزل الفنان محمد هنيدي

حريق يلتهم منزل الفنان محمد هنيدي

الفنان السوري جابر جوخدار يعلن عن زواجه بطريقة طريفة

الفنان السوري جابر جوخدار يعلن عن زواجه بطريقة طريفة

عربي

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة

الرئيس الصومالي يبحث مع مسؤولة أمريكية أزمة الجفاف

الرئيس الصومالي يبحث مع مسؤولة أمريكية أزمة الجفاف

برلماني مصري يعلق على تصريحات السيسي بخصوص سد النهضة

برلماني مصري يعلق على تصريحات السيسي بخصوص سد النهضة

الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل جماعي لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل جماعي لتجنب كارثة في اليمن