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شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً في أسعار الخبز والطحين

الإحصاء الفلسطيني: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً في أسعار الخبز والطحين
رام الله - دنيا الوطن
تشير بيانات اسعار المستهلك إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.43%، بواقع 4.65% في القدس J1، وبنسبة 3.41% في قطاع غزة، وبنسبة 3.19% في الضفة الغربية، خلال شهر ايار 2022 مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق.

وبالمقارنة مع الشهر السابق؛ شهدت أسعار المستهلك شبه استقرار خلال شهر أيار 2022 بالرُغم من ارتفاع أسعار الخبز والطحين نتيجة لتراجع أسعار الخضروات الطازجة والدواجن

وخلال شهر أيار 2022 سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً طفيفا مقداره 0.27% مقارنة مع شهر نيسان 2022، ويعود السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المستهلك بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.25%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 11.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 8.42%، وأسعار البيض بمقدار 5.38%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.08%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 8.44%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.87%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 5.82%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.39%، وأسعار الأرز بنسبة 0.90%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 0.84%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 2 شيقل/1كغم، والثوم 15 شيقل/1كغم، والدجاج 17 شيقل/1كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية والكوسا 5 شيقل/1كغم لكل منهما، والباذنجان والخيار 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والفلفل الحار 6 شيقل/1كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، والبيض 14 شيقل/2كغم.


وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.47% خلال شهر أيار 2022 مقارنة مع شهر نيسان 2022، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 31.00%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 19.69%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 13.92%، وأسعار البطاطا بمقدار 9.54%، وأسعار البيض بمقدار 8.74%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 1.88%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.01%، على الرغم من ارتفاع أسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 6.52%، وأسعار الخبز بنسبة 5.92%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.87%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.02%، وأسعار الأرز بنسبة 1.41%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 2 شيقل/1كغم، والثوم 9 شيقل/1كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية والكوسا والباذنجان والخيار والبطاطا 2 شيقل/1كغم لكل منها، والفلفل الحار 3 شيقل/1كغم، والدجاج 17 شيقل/1كغم، والبيض 11 شيقل/2كغم، على الرغم من ارتفاع سعر الطحين الأبيض – السلام - 113 شيقل/50كغم، وربطة خبز كماج أبيض 7.5 شيقل/2.6كغم، وزيت الذرة 26 شيقل/3لتر، والليمون 3 شيقل/1كغم، والموز 5 شيقل/1كغم، وأرز حبة قصيرة 135 شيقل/25كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر أيار 2022 مقارنة مع شهر نيسان 2022، ويعزى ذلك الى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 11.85%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 10.67%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.24%، وأسعار البيض بمقدار 3.79%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 10.22%، وأسعار الخبز بنسبة 9.79%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 5.04%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.10%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 2.30%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.05%، وأسعار الأرز بنسبة 1.01%.

وانخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 17 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والثوم 18 شيقل/1كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية والكوسا 6 شيقل/1كغم لكل منهما، والباذنجان 5 شيقل/1كغم، والفلفل الحار 7 شيقل/1كغم، والخيار 4 شيقل/1كغم، والبيض 14 شيقل/2كغم، على الرغم من ارتفاع سعر الليمون 4 شيقل/1كغم، والموز 6 شيقل/1كغم، والعنب 19 شيقل/1كغم، والمشمش 21 شيقل/1كغم، وخبز كماج أبيض 4.50 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض – حيفا - 181 شيقل/60كغم، وزيت الذرة 29 شيقل/3لتر، وأرز حبة قصيرة 135 شيقل/25كغم.

وفي حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.56% خلال شهر أيار 2022 مقارنة مع شهر نيسان 2022، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 26.31%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.82%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.93%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 3.26%، وأسعار الخبز بنسبة 2.98%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 2.48%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.55%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 19.49%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.85%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.71%، و"البنزين" بمقدار 1.58%، وأسعار البيض بمقدار 0.98%، وأسعار الأرز بمقدار 0.81%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 4 شيقل/1كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 12 شيقل/1كغم، والكوسا والزهرة 9 شيقل/1كغم لكل منهما، والملفوف 7 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 32 شيقل/3لتر، والدجاج 20 شيقل/1كغم، وخبز كماج أبيض 5 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض – حيفا - 190 شيقل/60كغم، على الرغم من انخفاض سعر البصل 3 شيقل/1كغم، والثوم 16 شيقل/1كغم، والتفاح 9 شيقل/1كغم، والبطيخ 4 شيقل/1كغم، والخوخ 10 شيقل/1كغم.

ملاحظات:

*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

*البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

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