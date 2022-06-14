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شؤون فلسطينية

حماس تعلّق على تقرير "هيومن رايس ووتش" بشأن الحصار الإسرائيلي على غزة

حماس تعلّق على تقرير "هيومن رايس ووتش" بشأن الحصار الإسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، بتقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) في الذكرى الـ15 للحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال قاسم، اليوم الثلاثاء، في بيانٍ صحفي، إننا "نرحّب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي حمّل الاحتلال المسؤولية عن تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزَّة، من خلال حصارٍ ظالم مستمر منذ 15 عاماً، حُرِمَ فيه أكثر من مليونَي فلسطيني من التواصل بحريَّة مع العالم، في انتهاكٍ واضحٍ وصريح لكل القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف الناطق باسم الحركة، إننا "نجدّد الدَّعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني، الذي يعاني من بطش وعدوان الاحتلال الصهيوني، والعمل على إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزَّة، وتسهيل حركة تنقل وسفر الفلسطينيين بحريَّة".

وكانت منظمة (هيومن رايس ووتش)، قد أصدرت تقريرًا في الذكرى الـ 15 للحصار الذي فُرض على قطاع غزة عام 2007، قالت فيه إن "القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، بعد أن دمر الإغلاقُ الاقتصاد في غزة، وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، كما يشكل جزءا من جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين"

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