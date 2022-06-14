شؤون فلسطينية

نقل الأسير أحمد مناصرة إلى مستشفى الرملة بسبب تفاقم حالته الصحية النفسية

نقل الأسير أحمد مناصرة إلى مستشفى الرملة بسبب تفاقم حالته الصحية النفسية
الأسير أحمد مناصرة
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي خالد زبارقة، اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل الأسير أحمد مناصرة إلى مستشفى الرملة، بسبب تفاقم حالته الصحية النفسية دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

في السياق، قال طاقم الدفاع القانوني عن الأسير مناصرة، أن ما حصل للأسير "يؤكد ما حذرنا منه سابقاً من أن العزل الانفرادي سيفاقم حالته الصحية النفسية الصعبة أصلا"، محملاً السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته.

وكانت عائلة الأسير المناصر، طالبت خلال مؤتمر صحفي عقدته السبت الماضي، بالإفراجِ عنهُ فورا، في ظلِ تدهورِ وضعهِ الصحي والنفسي جراء عزلهِ الانفرادي.

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