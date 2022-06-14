رام الله - دنيا الوطنقال المحامي خالد زبارقة، اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل الأسير أحمد مناصرة إلى مستشفى الرملة، بسبب تفاقم حالته الصحية النفسية دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.في السياق، قال طاقم الدفاع القانوني عن الأسير مناصرة، أن ما حصل للأسير "يؤكد ما حذرنا منه سابقاً من أن العزل الانفرادي سيفاقم حالته الصحية النفسية الصعبة أصلا"، محملاً السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته.وكانت عائلة الأسير المناصر، طالبت خلال مؤتمر صحفي عقدته السبت الماضي، بالإفراجِ عنهُ فورا، في ظلِ تدهورِ وضعهِ الصحي والنفسي جراء عزلهِ الانفرادي.