دولي

إسرائيل تعلن استمرار إغلاق شاطئ (زيكيم) بسبب تلوث المياه

إسرائيل تعلن استمرار إغلاق شاطئ (زيكيم) بسبب تلوث المياه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استمرار سلطات الاحتلال بإغلاق شاطئ مستوطنة (زيكيم) عند حدود شمال غزة أمام السباحة بسبب تلوث المياه.

وأوضحت الصحيفة، أنه "تم منع السباحة في شاطئ نيتسانيم شمال عسقلان، وكذلك 4 شواطئ رئيسية أخرى في تل أبيب بسبب تلوث مياه البحر بعد فحص عينات منها.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، قد أعلنت، يوم الخميس، 2/06/2022 أن سلطات الاحتلال أغلقت شاطئ مستوطنة (زيكيم) التي تبعد نحو 13 كم عن قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن سبب الإغلاق يرجع إلى تلوث مياه البحر نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي من القطاع نحو البحر، مشيرةً إلى أن فحوصات أجرتها وزارة الصحة بينت أن مياه البحر غير طبيعية.



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