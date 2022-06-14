"الأوقاف" بغزة تُعلن مواعيد سفر حجاج قطاع غزة لعام 2022

الرحلة الثانية: تشمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 2:00 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 5:05 فجرًا بتوقيت جدة.



الرحلة الثالثة: تشمل على (140) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 3:15 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 6:20 صباحًا بتوقيت جدة.



الفوج الثاني وعدده (596) حاجًا وحاجةً: سيغادر قطاع غزة صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22م من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة موزعًا على رحلتين، ستقلع طائراتها يوم الخميس الموافق 2022/6/23م على النحو التالي:



الرحلة الأولى: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 12:30 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 3:35 ليلاً بتوقيت جدة.



الرحلة الثانية: تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 1:30 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 4:35 فجرًا بتوقيت جدة.





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الأوقاف في غزة، اليوم الثلاثاء، مواعيد سفر حجاج قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة في المملكة العربية السعودية.وأوضحت الأوقاف في بيان لها، أن الفوج الأول وعدده (736) حاجًا وحاجةً: سيغادر قطاع غزة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21م من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة موزعًا على ثلاث رحلات، ستقلع طائراتها يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22م على النحو التالي:الرحلة الأولى: تشمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 1:00 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 4:05 فجرًا بتوقيت جدة.