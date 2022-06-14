عزام: خيار المقاومة استراتيجي وغزة أثبتت أنها على قدر الأمانة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، إن "ما يجري في فلسطين يؤثر في كل مكان في الوطن العربي والإسلامي".وتابع عزام، في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أثناء اللقاء الوطني الذي عُقد في الذكرى الثانية لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د.رمضان عبد الله شلح، بحضور قادة الفصائل الفلسطينية وشخصيات فلسطينية مختلفة، أن "غزة اليوم تنوب عن الأمة كلها في الدفاع عن حقنا في أرضنا ومقدساتنا".وأكد على "أن خيار المقاومة هو خيار استراتيجي لا رجعة عنه، وقد أثبتت غزة أنها على قدر الأمانة".وبيّن أن "رغم كل الظروف المعاكسة، فإن الشعب الفلسطيني يقدم للأمة ما يعينها للتحرك نحو واجبها ومسؤولياتها تجاه فلسطين".وأشار عزام إلى أنه "أمام الفوضى التي تضرب العالم نؤكد أن الدول العربية والإسلامية لا يجوز أن تعفي نفسها من واجبها تجاه فلسطين".