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بالصور.. اشتية يتفقد قاعات امتحانات الثانوية العامة في مدرسة ذكور الهاشمية الثانوية

بالصور.. اشتية يتفقد قاعات امتحانات الثانوية العامة في مدرسة ذكور الهاشمية الثانوية
رام الله - دنيا الوطن
 تفقد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، سير عملية تقديم امتحان الثانوية العامة في مدرسة ذكور الهاشمية الثانوية، بمدينة البيرة.

وقال اشتية "نحن موجودون هنا لنكون شوكة في حلق الاحتلال، لأننا نقيضٌ له، ولأن العملية التعليمية أحد أهم أدوات مواجهة الاحتلال، وخاصة أن الاحتلال أذهب أرواح طالبين من طلابنا، الذين كان يكتب لهم أن يكونوا على مقاعد الامتحان لو لم يغيبهم رصاص الاحتلال".

وأضاف أن "هناك 26 طالبا لا زالوا رهن الاعتقال وحرمهم الاحتلال من أداء الامتحانات، لكن إرادة شعبنا قوية، ونحن مصرون على إنجاز مهامنا التعليمية والوطنية دائما على أكمل وجه".

وتقدم اشتية بالتهنئة والتقدير لأسرة التربية والتعليم بوزيرها وكوادرها وأساتذتها وإدارييها، الذين أتاحوا لهذا الامتحان أن يجري في ظروف ميسرة جدا، وشكر أفراد الأجهزة الأمنية الذين يوفرون السلامة للطلاب خلال تأدية امتحاناتهم.

 وقال رئيس الوزراء: إن العيش تحت الاحتلال ليس نزهة، ويعني لنا أن نكون دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة سياساته الاستيطانية والتدميرية واجتياحات الأقصى وغير ذلك، وأن طلاب فلسطين المليون ومئتين ألف طالب على جميع المستويات التعليمية، هم خميرة الشعب الفلسطيني، و87 ألف طالب منهم بدأوا بتقديم الامتحان هذا اليوم، سيكونون أيضا طلبة في الجامعات، وسيصبح منهم الأطباء والمهندسين والإداريين ورجال الاعمال والمعلمين، ولذلك نحن في حالة نتاج الذات وتجديد الذات، فهذه الأجيال تستحق أن تتبوأ مقاعد النجاح، لأنه تبشر بمستقبل باهر لشعبنا، الذي حتما سينتصر على الاحتلال.

وأشار إلى أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس يخوض معركة سياسية من الدرجة الأولى، متمسكا بالثوابت، وبكل ما له علاقة بذرة من تراب الوطن، وبحقوق الشهداء والأسرى، مؤكدا
أن شعبنا معه في كل المعارك التي يخوضها.

وتمنى اشتية على الأهالي والمجتمع أن يحرصوا سواء في الأعراس أو الاحتفالات أو غير ذلك، على اتاحة جو مناسب للطلبة، لتسير الامتحانات بشكل هادئ، وتتكلل بالنجاح.



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