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شؤون فلسطينية

إقرار قروض الطلبة للفصل الدراسي الثاني في فلسطين لعام 2021-2022

إقرار قروض الطلبة للفصل الدراسي الثاني في فلسطين لعام 2021-2022
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم، عن انتهاء فرز الطلبات المقدمة من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للحصول على
قروض دراسية عن الفصل الدراسي الثاني من العام 2021-2022.

وأوضح الصندوق أنه بإمكان الطلبة المتقدمين بطلبات للقروض؛ الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق (https://eservices.iqrad.edu.ps) لفحص
قيمة القروض التي حصلوا عليها وتأكيد رغبتهم بها، ومن ثم التوجّه إلى المكان المخصص في مؤسساتهم التعليمية لتوقيع المستندات المالية لاستكمال الحصول على
القروض.

وأشار الصندوق إلى أن توقيع الكمبيالات يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14/6/2022م، ولغاية نفاد المبلغ المُخصّص لكل مؤسسة تعليمية، وبموعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 31/07/2022م.

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