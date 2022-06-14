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إعلام إسرائيلي: طائرة خاصة أقلعت من مطار بن غوريون نحو السعودية

إعلام إسرائيلي: طائرة خاصة أقلعت من مطار بن غوريون نحو السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة خاصة أقلعت صباحًا من مطار بن غورين متجهة نحو السعودية.

وبحسب (هيئة البث الإسرائيلية مكان)، فإن طائرة خاصة من نوع (9H-VCA) أقلعت من مطار بن غوريون إلى الرياض في السعودية، عبر الأردن.

وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أنه منذ عدة أشهر، تسمح السعودية بدخول رجال أعمال إسرائيليين إلى أراضيها، حاملين جواز سفر إسرائيلي بعد حصولهم على تأشيرة دخول خاصة، لافتة إلى أن المجال الأساسي الذي يمثله رجال الأعمال هؤلاء هو شركات تكنولوجية إسرائيلية تُدعى إلى السعودية.

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