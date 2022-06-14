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البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين أصدر مرسوما بتعديل وزاري يشتمل إلغاء مرسوم تشكيل الوزارة (الحكومة) في 2018" ليشمل 17 حقيبة.

ووجه المرسوم الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذه فورا.

وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فإن الحكومة الحالية تضم 24 وزيرا بجانب رئيس وزراء، وشهدت تغيير 11 بين وزير ونائب رئيس وزراء، وتعيين 4 وزيرات جدد، بعدما كانت في التشكيل الوزاري السابق يضم وزيرة واحدة فقط.

ولم يشمل التعديل الوزاري الموسع وزارات بينها المتعلقة بالسيادة، كالداخلية والخارجية وشؤون الدفاع والمالية، وفق الرصد ذاته.

واستحدث التعديل وزارتين جديدتين هما وزارة "الشؤون القانونية" و"التنمية المستدامة".

كما تم فصل "السياحة" عن "الصناعة والتجارة"، كما فصلت "الشؤون الاجتماعية" عن "العمل"، و"الأشغال" عن "البلديات والتخطيط العمراني".

وتم دمج "البلديات" إلى "الزراعة"، والتخطيط العمراني إلى "الإسكان"، والنفط إلى "البيئة".

في سياق متصل، أفادت صحيفة "الأيام" البحرينية، بأن "الوزراء الجدد من المزمع أن يؤدّون القسم أمام الملك بعد غدٍ الأربعاء"، دون تفاصيل أكثر.

وكان آخر تعديل وزاري في البحرين، في 5 أكتوبر/ تشرين أول 2019 شمل وزارة الكهرباء والماء فقط.

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