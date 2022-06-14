عاجل

  • مصادر محلية: إصابة مواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

شاهد: "التعليم" بغزة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بدء اختبارات الثانوية العامة للعام 2022

شاهد: "التعليم" بغزة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بدء اختبارات الثانوية العامة للعام 2022
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة التربية والتعليم بغزة، صباح اليوم، مؤتمرًا صحفيًا  للإعلان عن بدء اختبارات الثانوية العامة للعام الجاري 2022.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة، زياد ثابت، خلال المؤتمر، إن "امتحانات الثانوية العامة تنطلق في هذا اليوم حيث يتقدم ٨٧٢٢٢ إلى امتحانات الثانوية العامة في غزة والضفة والقدس".

وأكد على أن "كل ما يتعلق بالثانوية العامة تم بشكل كامل مع زملائنا في الضفة الغربية وخاصة الامتحانات وتصحيحها".

وأشار ثابت إلى أن "الوزارة لديها مركزي تصحيح أحدها في غزة والآخر بخانيونس لتسهيل العمل".

ووجّه وكيل الوزارة الشكر إلى " متابعة العمل الحكومي على اسنادها واهتمامها للوزارة"، لافتًا إلى أن "العام الحالي كان مستقراً" كما وتمنى أن تتكل جهود الطلاب بالنجاح.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة، أحمد بحر خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي، إن "هذا يوم عرس وطني بامتياز لوحدة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة".

وتابع: "نهدي العرس الوطني لشهدائنا الطلاب وأسرانا وأهلنا في القدس".

بدوره، أكد نائب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة محمد الفرا، أنهم "جاهزون لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المسيرة التعليمية".

وقال الفرا، إن "التعليم خطوة من خطوات التحرير وبناء الدولة، وهذه الجهود لتحقيق آمال شعبنا".

ويُذكر أن  امتحانات الثانوية العامة، قد انطلقت، صباح اليوم في جميع أنحاء الوطن، والمدراس الفلسطينية في الخارج، حيث توجه أكثر من 87 ألف طالبًا وطالبة إلى قاعات الامتحان، منهم 39 ألف ذكوراً، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة.



 









أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات فـي سبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات فـي سبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل ويصيب عدداً من المواطنين في أنحاء الضفة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل ويصيب عدداً من المواطنين في أنحاء الضفة خلال الليلة الماضية

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي بظل العجز المالي للأونروا

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي بظل العجز المالي للأونروا

&#34;المرور&#34; بغزة تدعو السائقين لاستخدام طرق بديلة والسير بحذر لوجود سوق دير البلح الأسبوعي

"المرور" بغزة تدعو السائقين لاستخدام طرق بديلة والسير بحذر لوجود سوق دير البلح الأسبوعي

طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة المقبل

طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة المقبل

أكثر من 87 ألف طالب يتوجهون اليوم لتقديم امتحان الثانوية العامة في فلسطين

أكثر من 87 ألف طالب يتوجهون اليوم لتقديم امتحان الثانوية العامة في فلسطين

خلال الـ24 الماضية.. الدولار يستقر على ارتفاعه صباح اليوم

خلال الـ24 الماضية.. الدولار يستقر على ارتفاعه صباح اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء

&#34;المرور&#34; بغزة تدعو السائقين لاستخدام طرق بديلة والسير بحذر لوجود سوق دير البلح الأسبوعي

"المرور" بغزة تدعو السائقين لاستخدام طرق بديلة والسير بحذر لوجود سوق دير البلح الأسبوعي

طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة المقبل

طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة المقبل

الدولار يواصل الصعود أمام الشيكل

الدولار يواصل الصعود أمام الشيكل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في سلوان بالقدس

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في سلوان بالقدس

رام الله: فتّوح يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على الواقع الميداني والسياسي

رام الله: فتّوح يطلع وفدا برلمانيا أوروبيا على الواقع الميداني والسياسي

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من سلوان بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من سلوان بالقدس

جنيف: بدء أعمال الدورة الـ (50) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

جنيف: بدء أعمال الدورة الـ (50) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

منوعات

روجينا في حالة صعبة وتطلب الدعاء

روجينا في حالة صعبة وتطلب الدعاء

حريق يلتهم منزل الفنان محمد هنيدي

حريق يلتهم منزل الفنان محمد هنيدي

الفنان السوري جابر جوخدار يعلن عن زواجه بطريقة طريفة

الفنان السوري جابر جوخدار يعلن عن زواجه بطريقة طريفة

بعد إصابته بشلل الوجه..هل سيشفى جاستين بيبر من مرضه؟

بعد إصابته بشلل الوجه..هل سيشفى جاستين بيبر من مرضه؟

الفتاة المتهمة بإفساد علاقة شاكيرا وبيكيه تظهر للمرة الأولى

الفتاة المتهمة بإفساد علاقة شاكيرا وبيكيه تظهر للمرة الأولى

شاهد: في أحدث ظهور لهما..رومانسية طاغية بين أصالة وزوجها

شاهد: في أحدث ظهور لهما..رومانسية طاغية بين أصالة وزوجها

بعد 18 عاماً على خطبتهما..جنيفر لوبيز وبن أفليك يدخلان القفص الذهبي

بعد 18 عاماً على خطبتهما..جنيفر لوبيز وبن أفليك يدخلان القفص الذهبي

السعودية هند القحطاني تمر بوضع صحي خطير بعد عملية تجميل الأنف

السعودية هند القحطاني تمر بوضع صحي خطير بعد عملية تجميل الأنف

شاهد: ابنة رضوى الشربيني تصدم المتابعين..أصبحت شابة

شاهد: ابنة رضوى الشربيني تصدم المتابعين..أصبحت شابة

هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى زوجها أحمد العوضي؟

هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى زوجها أحمد العوضي؟

عربي

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة

البحرين.. مرسوم ملكي بتعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة

الرئيس الصومالي يبحث مع مسؤولة أمريكية أزمة الجفاف

الرئيس الصومالي يبحث مع مسؤولة أمريكية أزمة الجفاف

برلماني مصري يعلق على تصريحات السيسي بخصوص سد النهضة

برلماني مصري يعلق على تصريحات السيسي بخصوص سد النهضة

الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل جماعي لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل جماعي لتجنب كارثة في اليمن