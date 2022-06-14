شاهد: "التعليم" بغزة تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بدء اختبارات الثانوية العامة للعام 2022

عقدت وزارة التربية والتعليم بغزة، صباح اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بدء اختبارات الثانوية العامة للعام الجاري 2022.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة، زياد ثابت، خلال المؤتمر، إن "امتحانات الثانوية العامة تنطلق في هذا اليوم حيث يتقدم ٨٧٢٢٢ إلى امتحانات الثانوية العامة في غزة والضفة والقدس".



وأكد على أن "كل ما يتعلق بالثانوية العامة تم بشكل كامل مع زملائنا في الضفة الغربية وخاصة الامتحانات وتصحيحها".



وأشار ثابت إلى أن "الوزارة لديها مركزي تصحيح أحدها في غزة والآخر بخانيونس لتسهيل العمل".



ووجّه وكيل الوزارة الشكر إلى " متابعة العمل الحكومي على اسنادها واهتمامها للوزارة"، لافتًا إلى أن "العام الحالي كان مستقراً" كما وتمنى أن تتكل جهود الطلاب بالنجاح.



ومن جانبه، قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في غزة، أحمد بحر خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي، إن "هذا يوم عرس وطني بامتياز لوحدة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة".



وتابع: "نهدي العرس الوطني لشهدائنا الطلاب وأسرانا وأهلنا في القدس".









وقال الفرا، إن "التعليم خطوة من خطوات التحرير وبناء الدولة، وهذه الجهود لتحقيق آمال شعبنا".



ويُذكر أن امتحانات الثانوية العامة، قد انطلقت، صباح اليوم في جميع أنحاء الوطن، والمدراس الفلسطينية في الخارج، حيث توجه أكثر من 87 ألف طالبًا وطالبة إلى قاعات الامتحان، منهم 39 ألف ذكوراً، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة.

























بدوره، أكد نائب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة محمد الفرا، أنهم "جاهزون لتوفير كل ما يلزم لإنجاح المسيرة التعليمية".وقال الفرا، إن "التعليم خطوة من خطوات التحرير وبناء الدولة، وهذه الجهود لتحقيق آمال شعبنا".ويُذكر أن امتحانات الثانوية العامة، قد انطلقت، صباح اليوم في جميع أنحاء الوطن، والمدراس الفلسطينية في الخارج، حيث توجه أكثر من 87 ألف طالبًا وطالبة إلى قاعات الامتحان، منهم 39 ألف ذكوراً، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة.

رام الله - دنيا الوطن