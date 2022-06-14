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الرئيس الصومالي يبحث مع مسؤولة أمريكية أزمة الجفاف

الرئيس الصومالي يبحث مع مسؤولة أمريكية أزمة الجفاف
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس الصومالي وفدا أمريكيا برئاسة نولاند، على هامش زيارة تجريها الأخيرة للعاصمة مقديشو، منذ الإثنين، ولم يتم الإعلان عنها مسبقاً.

وحسب بيان للرئاسة الصومالية نشرته عبر حسابها على "فيسبوك"، فقد بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الإثنين، مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أهمية تعزيز الجهود الإنسانية في ظل أزمة الجفاف التي تشهدها بلاده.

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين البلدين الى جانب مواصلة الدعم الأمريكي للصومال في مجالات التنمية ومكافحة الارهاب، وفق البيان نفسه.

كما تطرقا إلى أهمية تعزيز الجهود الإنسانية في ظل الجفاف الذي يشهده الصومال.

وقال الرئيس الصومالي، خلال اللقاء، إنه سيركز، خلال فترة رئاسته، على الجهود الإنسانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعفاء الدين إلى جانب تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم.

ونقل البيان، عن المسؤولة الأمريكية تهنئتها للرئيس شيخ محمود بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتأكيدها عزم واشنطن لعب دور كبير في الجهود الإنسانية بالصومال.

وفي 16 مايو/أيار الماضي، انتخب البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ، شيخ محمود (67 عاما) رئيسا لولاية ثانية، بعدما ترأس البلاد بين أعوام 2012 و2017.

كما شددت نولاند، على حرص بلادها على العلاقات التاريخية مع الصومال.

والأسبوع الماضي، حذر منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية المعني بالصومال، آدم عبد المولى، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، من أن الصومال أصبح "على شفا مجاعة قاتلة".

وقال عبد المولى: "منذ بداية هذا العام تفاقمت حالة الجفاف الطارئة في الصومال بشكل كبير، واليوم نحن بانتظار كارثة تلوح في الأفق، والوضع قاتم للغاية".

ويشهد الصومال واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ حوالي 40 عاما، قد تودي بحياة ما يقرب من 330 ألف طفل في جميع أنحاء البلاد بسب الجوع، حسب تقديرات سابقة للأمم المتحدة.

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