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إسرائيل تطلب من تركيا رفع حالة اليقظة والتأهب على الأرض خشية الهجمات الإيرانية

إسرائيل تطلب من تركيا رفع حالة اليقظة والتأهب على الأرض خشية الهجمات الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، إنه "لو لم يكن هناك نشاط مشترك بين إسرائيل وتركيا لكان قد تم تنفيذ عدد كبير من الهجمات مؤخرًا من خلايا إيرانية ضد سياح إسرائيليين في تركيا ".

وتابعت: أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تقدّر ذلك النشاط المشترك مع تركيا".

وأوضحت الإذاعة، أنه "في إسرائيل طلبوا من الأتراك زيادة يقظة الأجهزة الأمنية ورفع حالة التأهب على الأرض".

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، قد وجّه دعوة إلى الإسرائيليين بعدم السفر إلى تركيا على الإطلاق إذا لم تكن هناك حاجة حيوية لذلك، وكذلك دعا الموجودين بالفعل داخل اسطنبول إلى العودة لإسرائيل في أسرع وقت ممكن.

وكانت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قد نشرت أن المخابرات الإسرائيلية سمحت بنشر معلومات قبل شهر مفادها أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين زوّدوا نظراءهم في تركيا بمعلومات عن نية عناصر إيرانية شن الهجوم على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية.
















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