إيران.. إصابة 112 شخصا بانفجار في مصنع لكربونات الصوديوم

أعلن مدير مركز الطوارئ الطبية والحوادث بمحافظة فارس محمد جواد مراديان في بيان خطي، إصابة 112 شخصا جراء الحريق الناجم عن الانفجار

بمصنع لكربونات الصوديوم بمدينة فيروز آباد التابعة لمحافظة فارس الإيرانية.



وحسب وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، وقع الانفجار جراء تسرب في إحدى خزانات المصنع، مشيراً إلى وجود من أصيب بالتسمم بالغاز، لافتا إلى نقل المصابين إلى مستشفى فيروز آباد.



من جانبه، قال مدير مركز إدارة الأزمات بمحافظة فارس خليل عبدللاهي إن الانفجار لم يسفر عن خسائر في الأرواح.



رام الله - دنيا الوطن