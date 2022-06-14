الاحتلال يعتقل ويصيب عدداً من المواطنين في أنحاء الضفة خلال الليلة الماضية





وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت منطقة خلة العمود في نابلس، وسط إطلاق نار كثيف ما أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بشظايا.



وأصيب مواطنان بشظايا رصاص الاحتلال، خلال اقتحامه لمدينة نابلس، كما اعتقل شابين.



وأضافت مصادر، أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت أحد المنازل واعتقلت الشاب إياد أحمد عكة من الخلة، كما اعتقلت الشاب عبد الرحمن حمدي استيتية من منطقة نابلس الجديدة.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة فرعون جنوب طولكرم.



وذكرت مصادر محلية لـ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين خالد ومثنى "محمد غازي" عبد اللطيف بدير، بعد مداهمة منزليهما في الحي الشرقي من البلدة.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من محافظة رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد الخواجا، من شارع المكتبة، وسط مدينة رام الله.



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى، ومواطنة من بيت لحم.



وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى إبراهيم وليد إبراهيم صباح (15 عاما) من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وزوجة الأسير زايد خليف من جبل الخليفات.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال، منذ فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في الضفة الغربية، وأصيب آخرون خلال اقتحامات الاحتلال.