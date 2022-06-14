أوروبا تحذر من تفشٍ "واسع" لمتحورين فرعيين من "أوميكرون"

رام الله - دنيا الوطنحذر "المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، الاثنين، من احتمال انتشار المتحورين الفرعيين الجديدين "بي إيه.4" و"بي إيه.5" من سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، على نطاق واسع في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.وقال المركز: "رغم أن معظم دول الاتحاد اكتشفت حتى الآن نسب إصابات منخفضة من السلالتين الفرعيتين، إلا أن الدول التي شهدت معدلات إصابة مرتفعة، مثل البرتغال، شهدت كذلك زيادة في مجمل الإصابات".وبحسب موقع (الشرق) فقد حذر المركز من أنه لا يبدو أن السلالتين "بي إيه.4" و"بي إيه.5" تنطويان على مخاطر أعلى للإصابة بأعراض شديدة، لكن الزيادة في أعداد الإصابات نتيجة ارتفاع معدلات العدوى وحدها تؤدي إلى زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات.وقال في بيان على موقع المركز الإلكتروني: "الزيادة المسجلة للسلالتين، تشير إلى أنهما ستكونان سائدتين".وكانت شركة "موديرنا" الأميركية للتكنولوجيا، أعلنت الأربعاء، نتائج أولية واعدة للنسخة المعدلة من لقاحها الذي يستهدف متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، فيما أشارت شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" إلى نتائج إيجابية لعقارها "إيفوشيلد" المضاد للفيروس.وقالت "موديرنا" في بيان، إن جرعة معززة مقدارها 50 ميكروجراماً تسببت في "استجابة أكبر للأجسام المضادة.. ضد أوميكرون بعد شهر من تلقيها مقارنة باللقاح الأصلي".وأطلق على النسخة الجديدة "mRNA-1273.214"، هي لقاح يسمى "ثنائي التكافؤ"، أي أنه يستهدف السلالة الأولية للفيروس، مثل اللقاح الذي أعطي حتى الآن في أنحاء العالم، والمتحوّر "أوميكرون".