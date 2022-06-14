"المرور" بغزة تدعو السائقين لاستخدام طرق بديلة والسير بحذر لوجود سوق دير البلح الأسبوعي



وذكرت المرور، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت المرور للسائقين بـ: "وجود سوق دير البلح الأسبوعي في المحافظة الوسطى، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير".



ونوهت إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطرق لهذا الصباح داخل القطاع.