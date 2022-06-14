أكثر من 87 ألف طالب يتوجهون اليوم لتقديم امتحان الثانوية العامة في فلسطين



وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، بدء توزيع أسئلة التوجيهي وإيصالها لقاعات امتحان.



























رام الله - دنيا الوطنانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات الثانوية العامة في جميع أنحاء الوطن، والمدراس الفلسطينية في الخارج، حيث توجه أكثر من 87 ألف طالبًا وطالبة إلى قاعات الامتحان، منهم 39 ألف ذكوراً، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة.وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، إن عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي بلغ نحو 23 ألفا، والأدبي حوالي 65 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4000، والشرعي نحو 1400، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 4000 طالب، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.وبيّن، أن العدد الكلي للعاملين بلغ نحو 25 ألف، ما بين مراقب، ومصحح، ومدقق، ومعد، وفني، وغيره.وأكد على أن الوزارة سلمت ورقة الامتحان الأول في اللغة العربية اليوم، لمديريات التربية والتعليم، بهدف تخزينها، موضحا أن رؤساء القاعات قاموا بجولة تفقدية للتأكد من جاهزية القاعات من كل النواحي، وإلصاق بطاقات الجلوس على المقاعد، والتحقق من سلامتها.