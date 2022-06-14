"الأوقاف" بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن سفر الحجاج ومواعيد رحلات الطائرات

خاص دنيا الوطن - حسن التلمسأكد مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة، اليوم الثلاثاء، على الانتهاء من إرسال (1014) جوازًا للقاهرة جاهزات ومدققات من الوزارة للقاهرة من أصل (1135) جوازًا للحجاج، أول أمس.وأضاف في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أنه: "عملية الماسح الضوئي ستتم للجوازات بالقاهرة، ومن ثم نقل المعلومات للخارجية السعودية من أجل البدء بإجراءات التفييز".وأشار الصوالحي إلى أن الجوزازات المتبقية والبالغ عددها (121) جوازا من أصل (1135) جوازا تحتاج لاستصدار جوازات جديدة وسيتم الانتهاء منها بأقصى حد غدا.وأوضح أن خروج الحجاج سيكون على يومين 21 حزيران/ يونيو و 22حزيران/ يونيو، مشيرًا إلى أن عدد حجاج قطاع غزة (1135) حاجًا.وعن مواعيد حجوزات الطائرات وإقلاعها من مطار القاهرة لمطار جدة، أكد بأنها ستكون في اليوم الأول خروج لثلاث طائرات، وفي اليوم الثاني طائرتين، على النحو الآتي:- إقلاع الطائرة الأولى من الدفعة الأولى، سيكون الساعة الواحدة ليلا من مطار القاهرة لمطار جدة، فجر يوم 22 حزيران/ يونيو لـ(294) حاجا.- والطائرة الثانية من الدفعة الأولى ستكون الساعة الثانية ليلا لـ(294) حاجًا- والطائرة الثالثة من الدفعة الأولى ستكون الساعة الثالثة ليلا لـ(140) حاجًا وهي طائرة صغيرة.- وعن اليوم الثاني سيكون لطائرتين الطائرة الأولى (294) حاجًا والطائرة الثانية (294) حاجًا.