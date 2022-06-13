قيادي بـ(حماس): يجب تسخين جبهة الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948

رام الله - دنيا الوطنأكد جاسر البرغوثي، مسؤول العلاقات الوطنية في حركة (حماس)، أن الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ظهروا بصورة غير متوقعة لدى الاحتلال بعد معركة (سيف القدس).وأشار البرغوثي في تصريحات له، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال ينفذ اعتقالات كبيرة بالضفة الغربية خوفًا من أن تصل الحراكات الشعبية إلى ذروتها، مشدداً على ضرورة أن يبادر الشارع الفلسطيني لحماية القرى والبلدات، وتشكيل اللجان الشعبية وأن يتم استنزاف الاحتلال.وأوضح البرغوثي، أن المطلوب الآن هو تصعيد الجبهة الداخلية وتسخين جبهة الضفة والداخل المحتل، لافتا إلى أنه لا يردع الاحتلال الا بمزيد من القوة والحذر والتكاتف الشعبي، حيث أن ثمن المقاومة اقل بكثير من السكون للعدو.