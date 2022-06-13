شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يطلع السفراء العرب المعتمدين لدى قبرص على الاوضاع الفلسطينية

الرئيس عباس يطلع السفراء العرب المعتمدين لدى قبرص على الاوضاع الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر إقامته بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية قبرص.

ووضع الرئيس عباس السفراء العرب، في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، خاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كذلك، أطلع الرئيس، السفراء العرب على الاتصالات الجارية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام.

وحضر اللقاء: وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري.

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