قوات كييف تقصف دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ خلال 30 دقيقة

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (روسيا اليوم)، أن قوات كييف قصفت دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ من راجمات صواريخ "غراد" و" أورغان" خلال 30 دقيقة.وأشار الموقع إلى أن المتطرفين الأوكرانيين قصفوا دونيتسك أيضا بنحو 30 قذيفة مدفعية ثقيلة من عيار 155، مؤكدا أن القصف ما زال متواصلا.ومن جهته ذكر مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية قصفت في الساعة 18.00 مناطق كييفسكي وفوروشيلوفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.