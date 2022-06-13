شؤون فلسطينية

الفصائل الفلسطينية تصدر بياناً حول قضية الاسرى والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة والقدس

الفصائل الفلسطينية تصدر بياناً حول قضية الاسرى والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الفصائل والقوى الفلسطينية اجتماعاً طارئاً، اليوم الاثنين الموافق 13/6/2022، في مدينة غزة، ناقشت فيه التطورات الميدانية والتصعيد الإسرائيلي تجاه شعبنا وأسرانا ومقدساتنا، وأجرت تقييماً واسعاً لما يجري من عدوان وانتهاكات، وخصوصاً في القدس والضفة الغربية إضافة لخطورة الوضع الصحي المتردي للمعتقلين المضربين عن الطعام خليل عواودة الذي ينهي  يومه الـ 103 في الإضراب المفتوح عن الطعام، وكذلك الأسير رائد ريان الذي ينهي يومه الـ 67  رفضاً للاعتقال الإداري الجائر. 

 وقد وجهت القوى والفصائل المجتمعة التحية لجماهير شعبنا ولأسيراتنا الماجدات ولأسرانا الأبطال وللمعتقلين المضربين، مؤكدة على دعمها الكامل للأسرى وخاصة المضربين عن الطعام، محملة في الوقت ذاته الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام.

ودعت القوى  مختلف الأطراف والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم  المتمثلة بإنهاء الاعتقال الإداري والى حق الاسرى في تلقي العلاج خاصة الاسيرة اسراء الجعابيص ونرفض وندين قانون منع علاج الاسرى المزمع اقراره في كنيست العدو قريبا  . 

وطالبت القوى بتوسيع فعاليات الدعم والإسناد الشعبي في كافة أماكن تواجد أبناء شعبنا نصرةً للأسرى والمضربين بشكل خاص خليل عواوده ورائد ريان، مؤكدة أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المعتقلين المضربين، وستقوم بواجباتها الكاملة لإنهاء معاناتهم ونيل حريتهم وعودتهم إلى أسرهم وأطفالهم.

واكدت انه اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، سيكون يوماً  للفعل الشعبي والمواجهة الجماهيرية المفتوحة مع الاحتلال في كل محاور الاشتباك  .

وفي السياق، أكدت القوى والفصائل الفلسطينية، أنها تتابع ما يجري في القدس والضفة الغربية والاغوار من استيطان وتهويد ومصادرة أراضي، وجرائم الإعدام الميداني والقتل التي تتم بدم بارد بحق أهلنا وأبناء شعبنا.

وشددت على موقفها الرافض لمحاولات الاحتلال الاستفراد بالأهالي والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة من خلال مواصلة عدوانه وجرائمه التي تتخذ من صمت وعجز المجتمع الدولي غطاءً للتمادي في كل هذه الجرائم والاعتداءات. 

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعلى حق المقاومة ممثلةً بغرفة العمليات المشتركة في غزة وأذرعها كافة في الضفة الغربية المحتلة للتصدي لكل الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، فالمقاومة بكل أشكالها حق لن يتم التخلي عنه مهما كانت الأثمان.

ودعت القوى، كافة الجهات العربية والدولية وفي مقدمتهم مصر، إلى التدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال في القدس والضفة الغربية ولإنهاء معاناة المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم خليل عواودة ورائد ريان.

أخبار ذات صلة

مسؤولة بالبرلمان الأوروبي: طالبنا الاتحاد الأوروبي باستئناف الدعم لفلسطين

مسؤولة بالبرلمان الأوروبي: طالبنا الاتحاد الأوروبي باستئناف الدعم لفلسطين

الاحتلال يواصل تضييقاته على المقدسيين بالإبعاد والمنع من السفر

الاحتلال يواصل تضييقاته على المقدسيين بالإبعاد والمنع من السفر

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

ستناقش الأوضاع بفلسطين.. بدء أعمال الدورة الـ 50 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

ستناقش الأوضاع بفلسطين.. بدء أعمال الدورة الـ 50 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

طالع أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

التربية والتعليم: وفرنا لطلبة الثانوية العامة كل ما يلزم لخلق جو نفسي ملائم

التربية والتعليم: وفرنا لطلبة الثانوية العامة كل ما يلزم لخلق جو نفسي ملائم

بدء اجتماع القوى الوطنية والإسلامية بغزة لمناقشة آخر المستجدات والقضايا

بدء اجتماع القوى الوطنية والإسلامية بغزة لمناقشة آخر المستجدات والقضايا

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل تضييقاته على المقدسيين بالإبعاد والمنع من السفر

الاحتلال يواصل تضييقاته على المقدسيين بالإبعاد والمنع من السفر

&#34;جادو&#34; تطلع وفدًا برلمانيًا أوروبيًا على آخر التطورات والمس­تجدات على الساحة الفلسطينية

"جادو" تطلع وفدًا برلمانيًا أوروبيًا على آخر التطورات والمس­تجدات على الساحة الفلسطينية

الرئيس عباس يصل قبرص في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل قبرص في زيارة رسمية

إدارة مصلحة سجون الاحتلال تزعم ضبط 14 هاتفا مع الأسرى

إدارة مصلحة سجون الاحتلال تزعم ضبط 14 هاتفا مع الأسرى

غزة: تفاصيل اجتماع القوى الوطنية والإسلامية بشأن المستجدات في فلسطين

غزة: تفاصيل اجتماع القوى الوطنية والإسلامية بشأن المستجدات في فلسطين

الخارجية: مخطط مجالس المستوطنات لفصل شمال الضفة عن جنوبها يغلق الباب أمام حل الدولتين

الخارجية: مخطط مجالس المستوطنات لفصل شمال الضفة عن جنوبها يغلق الباب أمام حل الدولتين

الخارجية: مخطط مجالس المستوطنات لفصل شمال الضفة عن جنوبها يغلق الباب أمام حل الدولتين

الخارجية: مخطط مجالس المستوطنات لفصل شمال الضفة عن جنوبها يغلق الباب أمام حل الدولتين

حنيني: مخطط &#34;ابتلاع الضفة&#34; جريمة حرب تهدف لتغيير الواقع

حنيني: مخطط "ابتلاع الضفة" جريمة حرب تهدف لتغيير الواقع

منوعات

الفنان السوري جابر جوخدار يعلن عن زواجه بطريقة طريفة

الفنان السوري جابر جوخدار يعلن عن زواجه بطريقة طريفة

بعد إصابته بشلل الوجه..هل سيشفى جاستين بيبر من مرضه؟

بعد إصابته بشلل الوجه..هل سيشفى جاستين بيبر من مرضه؟

الفتاة المتهمة بإفساد علاقة شاكيرا وبيكيه تظهر للمرة الأولى

الفتاة المتهمة بإفساد علاقة شاكيرا وبيكيه تظهر للمرة الأولى

شاهد: في أحدث ظهور لهما..رومانسية طاغية بين أصالة وزوجها

شاهد: في أحدث ظهور لهما..رومانسية طاغية بين أصالة وزوجها

بعد 18 عاماً على خطبتهما..جنيفر لوبيز وبن أفليك يدخلان القفص الذهبي

بعد 18 عاماً على خطبتهما..جنيفر لوبيز وبن أفليك يدخلان القفص الذهبي

السعودية هند القحطاني تمر بوضع صحي خطير بعد عملية تجميل الأنف

السعودية هند القحطاني تمر بوضع صحي خطير بعد عملية تجميل الأنف

شاهد: ابنة رضوى الشربيني تصدم المتابعين..أصبحت شابة

شاهد: ابنة رضوى الشربيني تصدم المتابعين..أصبحت شابة

هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى زوجها أحمد العوضي؟

هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى زوجها أحمد العوضي؟

شاهد: نادين نجيم تظهر مع زوجها السابق

شاهد: نادين نجيم تظهر مع زوجها السابق

فيديو: هكذا ودّع رامي عياش والده في يومه الأخير

فيديو: هكذا ودّع رامي عياش والده في يومه الأخير

عربي

هل تندلع الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني؟

هل تندلع الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني؟

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

(يونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

(يونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا