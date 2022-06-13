شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل تضييقاته على المقدسيين بالإبعاد والمنع من السفر

الاحتلال يواصل تضييقاته على المقدسيين بالإبعاد والمنع من السفر
هدم بيوت المقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الاحتلال الإسرائيلي، ملاحقاته وتضييقاته على المقدسيين والمرابطين في القدس المحتلة، بقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، والمنع من السفر للخارج.

وأصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، قرارًا بإبعاد المرابطة المقدسية نفيسة خويص عن المسجد الأقصى مدة ستة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت المرابطة خويص، في الخامس من الشهر الجاري، قرارًا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، بعد أن اقتادتها للتحقيق.

وفي ذات السياق، سلّمت سلطات الاحتلال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، قرارًا يقضي بمنعه من السفر إلى الخارج، لمدة شهر قابلة للتجديد، بعد استدعائه للتحقيق.

وبهذا القرار، يصبح الهدمي ممنوعًا من السفر لما يقارب الأربع سنوات.

وتعقيبًا على قرار المنع، قال الهدمي إن الاحتلال يمنعني من السفر ويحاربني ويحرمني من لقاء أهلي وأقاربي.

وأضاف أن عشرات المقدسيين يتعرضون للمنع من السفر والحركة، والاحتلال يخشى كل كلمة تفضح انتهاكاته بالقدس.

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى أن يكون كل شيء بالقدس وفق قوانينه وسياساته، مؤكدًا على أن المقدسيين يحافظون على بقائهم في المدينة المقدسة بكل السبل والإمكانيات.

وأردف: "الاحتلال خسر معركة السيادة في القدس، ويعي أن المقدسيين يشكلون خطرا ديموغرافيا على وجوده".

ويذكر أن الاحتلال أبعد، الأسبوع الماضي، المرابطة المقدسية هنادي حلواني عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، تمهيدا لتسليمها قرار تمديد قد يصل إلى ستة أشهر.

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