ستناقش الأوضاع بفلسطين.. بدء أعمال الدورة الـ 50 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطنبدأت في جنيف، اليوم الإثنين، أعمال الدورة الـ 50 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى الثامن من شهر تموز المقبل.وسيجري اليوم مناقشة التقرير الأول للجنة الدولية للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ومن ثم يعقد المجلس حوارًا تفاعليًا مع أعضاء اللجنة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وخلص التقرير الأول للجنة إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة وأن التهجير القسري للفلسطينيين وهدم منازلهم وبناء المستوطنات وتوسيعها وعنف المستوطنين والإفلات من العقاب تؤدي إلى تكرار دوامات العنف، داعيا إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وإنهاء بيئة الإفلات من العقاب.