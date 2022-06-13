التربية والتعليم: وفرنا لطلبة الثانوية العامة كل ما يلزم لخلق جو نفسي ملائم

رام الله - دنيا الوطناصدرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، مجموعة من التعليمات خاصة بالضبط داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة.وأكدت الوزارة في تصريح نشرته على صفحتها على (فيسبوك)، أن اجتياز امتحانات الثانوية العامة التي سبتدأ غداً الثلاثاء، أمر في متناول جميع الطلبة، لافتة إلى أنها وفرت كل ما يلزم بهدف توفير جو نفسي ملائم.وقالت: "وفرنا كافة الشروحات والمراجعة عبر إذاعة صوت التربية والتعليم، لذلك لا داعي للقلق والتوتر"، مضيفة: "لكل مجتهد نصيب، ونؤكد للطلبة أن كل من تابع الدروس والحصص خلال العام الدراسي، وقام بحل الأمثلة من الكتاب الوزاري -الذي نؤكد أنه المرجع في وضع الأسئلة- وكذلك قام بحل أسئلة الوحدات، وتدرب على حل نماذج الامتحانات الاستشرافية التي نشرتها الوزارة على منصاتها، يمكنه بكل سهولة ويسر تقديم الامتحان واجتيازه بنجاح".