بدء اجتماع القوى الوطنية والإسلامية بغزة لمناقشة آخر المستجدات والقضايا

رام الله - دنيا الوطنبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً من اليوم الاثنين، اجتماع القوى الوطنية والإسلامية، بناءً على دعوة من حركة الجهاد الإسلامي، حيث من المقرر مناقشة الأوضاع والمستجدات الأخيرة في فلسطين.وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف لـ "دنيا الوطن": إن "الاجتماع سيُناقش الإجراءات الإسرائيلية وحالة التصعيد وأهمها الأسرى المضربين على الطعام خليل عواودة ورائد ريان، الذين يعانون من أوضاع خطيرة وصعبة جداً قد تؤدي لاستشهاد أحد منهم".وأضاف خلف، إنّ "دعوة الاجتماع أتت من أجل استشراف هذه الأوضاع التي يعاني منها الأسرى المضربين عن الطعام، مشيرًا إلى أن "إسرائيل غير آبهة لحالتهم ولم تفتح أي من الحوار أو النقاش للاستماع لمطالبهم، وأن ذلك يعتبر حالة تصعيد من قِبل الإسرائيليين".