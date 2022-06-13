بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء.
وأكدت الهيئة، في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلتين الثالثة والرابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/25)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23).
وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 8 من صباح غدٍ الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الاعلان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
ودعت الهيئة، كل مسافر، إحضار بطاقة الهوية الشخصية، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
كشف المسافرين رقم (2022/25)
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