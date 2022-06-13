



ورحبت جادو بجارسيا بيريز والوفد البرلماني المرافق لها، واطلعتهم على التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والانتهاكات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، والتدمير الممنهج لمستقبل العملية السياسية بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية.



كما قدمت إحاطة شاملة حول الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني بصورة يومية وسياسة الاستيلاء على الأرض والممتلكات وتهجير المواطنين من أراضيهم وخصوصا في مدينة القدس.



حيث أطلعت د. جادو الشكعة الوفد الضيف على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية اليومية المتسارعة، وما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من ممارسات عنصرية بحق الشعب الفلسطيني.





واستعرض التوسع الاستيطاني المستمر والممنهج الذي يقوّض حل الدولتين ويهدف بشكل أساسي لتغيير الحقائق على الأرض وتطبيق خطة الضم الإسرائيلية.



وأشارت جادو إلى معاناة شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية وما يرافقها من اجراءات إسرائيلية بحقهم من اعتقال واحتجاز، ومحاولات التهجير القسري للمقدسيين.





كما تطرقت إلى اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، محذرة من تبعات تحويل الصراع من سياسي إلى ديني.



وانتقدت جادو ازدواجية المعايير التي يتبعها المجتمع الدولي والتي تشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني، وطالبت بوجود تحرك سياسي حقيقي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها.



رام الله - دنيا الوطنالتقت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو الشكعة نيابة عن وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الاثنين، بوفد برلماني أوروبي من مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.