الصحة بغزة تصدر تصريحاً حول استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنأكد خليل صيام، مدير الصحة المدرسية في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لمتابعة لجان امتحانات الثانوية العامة بالقطاع.وأشار صيام في تصريح له، مساء اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص 230 لجنة صحية، ستوفر للطلاب والطالبات، النصائح والإرشادات والرعاية الصحية.من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى 4 تموز/يوليو المقبل، في 223 لجنة امتحانات ومراكز التصحيح والكونترول بمحافظات قطاع غزة.