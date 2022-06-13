الرئيس عباس يصل قبرص في زيارة رسمية

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.





وكان في استقبال الرئيس عباس، وزير خارجية جمهورية قبرص يوانيس كاسوليديس، ومن المقرر أن يجتمع سيادته خلال الزيارة مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ويبحث معه آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتطورات السياسية في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.





ويرافق الرئيس في زيارته، وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري.

رام الله - دنيا الوطن