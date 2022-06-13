شؤون فلسطينية

الخارجية: مخطط مجالس المستوطنات لفصل شمال الضفة عن جنوبها يغلق الباب أمام حل الدولتين

الخارجية: مخطط مجالس المستوطنات لفصل شمال الضفة عن جنوبها يغلق الباب أمام حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، المقترح الاستعماري التوسعي العنصري الذي طرحه اتحاد الكتل الاستيطانية بشأن إقامة (حديقة وطنية) على عشرات آلاف الدونمات من الارض الفلسطينية المحتلة تبدأ من المشارف الشرقية لكل من القدس وبيت لحم وصولا الى مناطق البحر الميت، بما يؤدي الى فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: "إن هذا يعني اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ويقوض أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة مع اقتراحات المستوطنين ومجالسهم، خاصة أن هذه المقترحات سرعان ما تتحول الى مخططات ومشاريع استعمارية يتم المصادقة عليها وتنفيذها على الأرض من قبل الجهات الاسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة.

وحذّرت الحكومة الاسرائيلية من مغبة الموافقة على هذه المشاريع الاستعمارية باعتبارها المسمار الأخير في نعش العملية السياسية برمتها، وتعتبرها صاعق التفجير الأكبر لساحة الصراع.

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