دولي

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد في اجتماع الأحزاب اليوم (الاثنين)، الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى اسطنبول.

وطالب لابيد وفق ما نقل موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية)،  الإسرائيليين بعدم السفر إلى تركيا على الإطلاق إذا لم تكن هناك حاجة حيوية لذلك.

كما دعا لابيد الإسرائيليين الموجودين بالفعل في اسطنبول إلى العودة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

وكانت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قد نشرت أن المخابرات الإسرائيلية سمحت بنشر معلومات قبل شهر مفادها أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين زوّدوا نظراءهم في تركيا بمعلومات عن نية عناصر إيرانية شن الهجوم على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية.

كما ونشرت (القناة 12) الإسرائيلية، رسالة وجّهها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى "إسرائيل" صباح اليوم، قال فيها "إذا أردنا الرد على تصرفات إسرائيل، فسيكون ردنا في مكانها، وليس في دولة ثالثة".

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