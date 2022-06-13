"حماية" يرحب بموقف مجلس (CLACSO) أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية الداعم للحق الفلسطيني



هذا وكان المجلس قد اتخذ قرار يوم العاشر من حزيران/ يونيو الجاري 2022 استجابة لمطالبات حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.





وأكد المجلس من خلاله على دعم الحق الفلسطيني ونبذ السياسات الاستعمارية الاسرائيلية.





كما وأكد مجلس الجامعة على مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً.



وجاء في رسالة المركز: "تلقينا بكل ارتياح هذا القرار، وندعوكم إلى الاستمرار في مقاطعة جميع الجامعات والمعاهد الإسرائيلية لتواطؤها منذ عقود في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لما في ذلك من ردع تجاه الداعمين للاحتلال العنصري الذي يمارس أفضه سياسات الآبارتايد في الأراضي

الفلسطينية المحتلة".



وفي ختام رسالته عبر المركز عن فخره واعتزازه بقرار "CLACS " أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية الداعم للحق الفلسطيني.





ودعا لبذل مزيد من الجهود في سبيل حث الجمعيات والمؤسسات الأكاديمية ونقابات أعضاء هيئات التدريس حول العالم لاتخاذ قرارا مماثلة من أجل اتخاذ إجراءات فعالة لردع وملاحقة منظومة الاستعمار الإستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.



رام الله - دنيا الوطنرحب مركز حماية لحقوق الإنسان بقراره الذ أكد بالإجماع تأييد المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.