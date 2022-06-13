شؤون فلسطينية

"حماية" يدعو المجتمع الدولي لكسر الصمت تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين

"حماية" يدعو المجتمع الدولي لكسر الصمت تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من خطورة ما ورد في تقرير دولي صادر عن مؤسسة إنقاذ الطفولة يؤكد تدهور الحالة النفسية لأطفال غزة نتيجة الحصار المتواصل على القطاع لأكثر من (15) عام، ويدعو المركز المجتمع الدولي ومؤسسات إنقاذ الطفولة لاتخاذ موقف صارم إزاء جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين عموماً والغزيين على وجه الخصوص.

ففي سياق متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية تلقى المركز ببالغ القلق تقرير أممي ينذر بخطر محدق يتعرض له الأطفال الغزيين نتيجة السياسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال العنصري بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

هذا وكانت مؤسسة إنقاذ الطفولة أصدرت في العاشر من حزيران/ يونيو2022 تقريراً مفصلاً حمل اسم (المحاصرون) استعرضت من خلاله واقع الأطفال الغزيين تحت الحصار الإسرائيلي.

وخلص التقرير إلى أن أربعة من كل خمسة أطفال في قطاع غزة يعيشون في حالة من الاكتئاب والحزن والخوف ، كما انتهى التقرير إلى حدوث تدهور ملحوظ خلال سنوات الحصار(15) الذي تفرضه قوات الاحتلال العنصري على قطاع غزة على الصحة العقلية للأطفال. 

كما خلص التقرير إلى أن 80% من أطفال قطاع غزة يعيشون اضطراب عاطفي، وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف
أطفال قطاع غزة يفكرون في الانتحار، كما وأشار التقرير إلى مجموعة من الأدلة المادية التي تثبت وجود مشاكل عقلية ونفسية وعاطفية لدى أطفال غزة أبرزها التبول اللاإرادي ، وفقدان القدرة على الكلام أو التأخر في الكلام.

وتابع "حماية: "مركز حماية لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة إلى ما جاء في تقرير المنظمة الأممية، فإنه يحذر من أن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة سوف يؤدي إلى تدمير مستقبل أجيال من الأطفال المتعاقبة في قطاع
غزة.

ويشير المركز أن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال العنصري على قطاع غزة يشكل صورة من صور العقاب الجماعي الذي يصنف على أنه مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، كما يمثل خرقاً فاضحاً لقواعد وأحكام القانون الدولي التي ضمنت الحق في الحياة الكريمة والحق في المسكن والحق في التعليم والحق في التنقل وغيرها من مجموعة الحقوق التي أقرتها الشرعة الدولية.

وأضاف المركز أن "سلوك قوات الاحتلال العنصري يرقى ليشكل جريمة دولية بموجب أحكام نظام روما، وفي ضوء تلك المعطيات"، فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

1. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال العنصري وإجبارها على إنهاء الحصار الذي تفرضه على القطاع لأكثر من خمسة عشر عام.

2. يطالب المجتمع الدولي بتحميل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كقوة احتلال مسؤولة عن ضمان رفاهية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك فئة الأطفال في قطاع غزة.

3. يطالب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتحمل مسؤولياتها تجاه أطفال فلسطين، والعمل من أجل توفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

4. يحث السلطة الوطنية الفلسطينية على المضي قدماً في مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني عموماً وبحق الأطفال على وجه الخصوص، أما القضاء الدولي لا سيما المحكمة الجنائية الدولية.

5. يحث المجتمع الدولي على دعم السلطات المحلية والمنظمات الأهلية من أجل تعزيز خدمات حماية الطفولة ودعم الصحة النفسية للأطفال الغزيين.

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