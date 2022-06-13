نضال الطلبة تدعو المجتمع المحلي والأهالي مساندة طلبة الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطندعت كتلة نضال الطلبة الذراع الطلابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، المجتمع المحلي والأهالي لمساندة الطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، حيث يتوجه صباح يوم غد الثلاثاء، نحو 87 ألف طالبا، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة،لأداء أول امتحانات الثانوية العامة.وطالبت بتوفير الأجواء الهادئة لطلبة االثانوية العامة، وتمنت الكتلة لكافة أبنائنا الطلبة النجاح في الامتحان، وتحقيق أمانيهم وتطلعاتهم، بما يخدم مصلحة قضيتنا وشعبنا، فهم عماد المستقبل وبناة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.وأكدت على أهمية وضرورة توفير الأجواء المريحة والهادئة لمجموع الطلبة ليتقدموا بامتحاناتهم براحة وبما يحقق تطلعاتهم.وأعربت عن قلقها من قيام سلطات الاحتلال بوضع العراقيل امام الطلبة ومحاولة تأخيرهم أو منعهم من الوصول لقاعات الامتحانات، وخصوصاً في العاصمة القدس.وطالبت بضرورة توفير الدعم الكامل والمتابعة الفاعلة في تذليل العقبات وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة، لإجراء وتطبيق الامتحان وتوفير الأمن والسلامة الصحية لكافة الطلبة المتقدمين له، ووضع البدائل أمام أية عقبات يضعها الاحتلال.