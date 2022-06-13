شؤون فلسطينية

حلس لـ "لدنيا الوطن": جهودنا ستتواصل لإيصال كل المجرمين إلى المحاكم الدولية

حلس لـ "لدنيا الوطن": جهودنا ستتواصل لإيصال كل المجرمين إلى المحاكم الدولية
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم في غزة أحمد حلس
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في غزة أحمد حلس، أن إقامة مثل الندوات العلمية والتي كان آخرها التي نفذتها نقابة العاملين في جامعة الازهر، ما هي إلا للتأكيد مرة أخرى على مدى الاهتمام الكبير لدى كل المؤسسات الفلسطينية والأكاديميين الفلسطينيين من أجل اثارة قضية استشهاد شيرين أبو عاقلة.

وقال حلس في تصريح لـ"دنيا الوطن": إنه ومن خلال هذه القضية يمكن تسليط الضوء على كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين على مدار السنوات الماضية وكذلك التي ترتكب بحق أبناء شعبنا على الحواجز وفي الطرقات والتي ينفذها الاحتلال".

وأضاف:" هذا الاسهام لن يتوقف على المحاضرات والندوات وإنما هو جهد سيتواصل من أجل إيصال كل المجرمين الى المحاكم الدولية وهناك جهود بدأت تؤتي أكلها من خلال جهود دولية وإقليمية".

وبين حلس أن كل هذه الجهود ستتركز بالدرجة الأولى على الجهد الفلسطيني الذي بدأ بشكل فعال والتي تعتبر حركة فتح جزء من هذه الفاعلية والنشاط.

وأوضح أن لدى حركة فتح الجهود التي تبذل للاستمرار لتوفير الحماية لشعبنا وللصحفيين والنساء والأطفال الذين يتعرضون للقتل والاغتيال من الاحتلال الإسرائيلي.

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