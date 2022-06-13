الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة أشخاص بتهمة تسريب معلومات أمنية شديدة الخطورة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال وقوات (الشاباك)، اختتموا تحقيقًا مشتركًا بشأن تسريب معلومات سرية ونشرها عبر الانترنت.وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إن "قسم السايبر في مكتب النيابة العامة قدّم لائحة اتهام ضد جندي احتياط خدم في شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" بتهمة حيازة وجمع وتسريب معلومات سرية للغاية".وأضافت، أنه "تم تقديم لائحة اتهام أخرى ضد مستوطن تلقى بحسب الادعاء المعلومات السرية وقام بمشاركتها مع أصدقائه ونشرها عبر الانترنت".وأوضحت الصحيفة أن "هناك شخصًا آخر رهن الاعتقال ويتم الآن التحقيق معه في القضية من قبل النيابة العسكرية، وبحسب النيابة فإن تسريب هذه المعلومات يتسبب بأضرار أمنية شديدة الخطورة".