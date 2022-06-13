شؤون فلسطينية

برئاسة مزهر.. وفد من "الشعبية" يغادر قطاع غزة لإجراء جولة خارجية

برئاسة مزهر.. وفد من "الشعبية" يغادر قطاع غزة لإجراء جولة خارجية
نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر
رام الله - دنيا الوطن
غادر وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام، جميل مزهر، وأعضاء من المكتب السياسي صباح اليوم الاثنين قطاع غزة، عبر معبر رفح البري متوجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة في رحلة خارجية تشمل مصر  وسوريا ولبنان.

وقال مصدر قيادي في "الشعبيّة"، إلى أنّ الوفد سيجري خلال الجولة سلسلة لقاءات داخلية وخارجية، وسيلتقي عددًا من القيادات والشخصيات الرسمية والقوى السياسية في مصر ولبنان وسوريا، إضافةً لتنظيم جولة واسعة في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا لتفقد أوضاع أبناء شعبنا.

وتوجهت الجبهة برسالة شكر وتقدير إلى مصر لتسهيل سفر الوفد القيادي، داعيةً إياها لمواصلة جهودها من أجل تخفيف معاناة شعبنا.

وأكد المصدر أن "هذه الجولة تعُتبر الأولى بعد انجاز المؤتمر الوطني الثامن للجبهة وتجديد الثقة في القائد الوطني الاسير المناضل أحمد سعدات أميناً عاماً، وانتخاب الرفيق المناضل جميل مزهر نائباً له"، مُشدداً على أن "أهم أهداف الجولة تنظيم لقاءات سياسية في الشأن الوطني العام هدفها توحيد الموقف الوطني في مواجهة التحديات والمخاطر الراهنة، والدفع بجهود انجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللاجئين والبحث في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية وعلى كل المستويات".

وأضاف، إنّ "أهمية هذه الزيارة تكمن أيضاً في التأكيد على وحدة مكونات أبناء شعبنا في الوطن والشتات".

وأكد على أنّ "المرحلة المفصلية والحساسة من تاريخ شعبنا، ومواصلة العدو الصهيوني حربه الشاملة على شعبنا، وفي ظل استمرار حلقات التآمر على شعبنا وقضيته الوطنية، تستوجب وقفة وطنية جادة ومسؤولة، تتطلب إعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي القلب منها منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية مقاومة، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية التي يلتحم بها جميع أبناء شعبنا سوياً للتصدي لجرائم الاحتلال ومشاريع التصفية".

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