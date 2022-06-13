الجبهة العربية الفلسطينية تثمن قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات

رام الله - دنيا الوطنثمنت الجبهة العربية الفلسطينية قرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيدة بدور النرويج بدعمها القضية الفلسطينية.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم : " هذه الخطوة طال انتظارها كونها منصفة لحقوق شعبنا الذي يتعرض إلى سرقة أرضه ، متابعة :" واستنزاف موارده ، حقوقه الاقتصادية ، المائية ، الجغرافية ، والسياسية من قبل سلطات الاحتلال ومستعمريه" ، مؤكدة ضرورة استمرار حملات مقاطعة الاحتلال ، وسحب الاستثمارات منها على غرار عزل نظام الفصل العنصري الابارتهايد في جنوب افريقيا، حتى ينصاع الاحتلال للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان، مشددة على " جميع محاولات الاحتلال إضفاء شرعية للاستيطان هي مخالفة للقانون الدولي بحد ذاتها، وجريمة حرب ضد الانسانية " .ودعت الجبهة كل دول الاتحاد الاوروبي والدول التي تقف إلى جانب الفلسطينيين، وقضيته العادلة إلى أخذ المبادرة ،ووقف التعامل مع الاحتلال، ومقاطعته اقتصاديا وسياسيا حتى يمتثل لقواعد القانون الدولي، ويخضع لقرارات الشرعية الدولية ،وعلى رأسها حق " شعبنا الفلسطيني " في تقرير المصير ، و إقامة دولته الفلسطينية ، وعاصمتها القدس.