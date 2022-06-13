شؤون فلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية تثمن قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات

الجبهة العربية الفلسطينية تثمن قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت الجبهة العربية الفلسطينية قرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيدة بدور النرويج بدعمها القضية الفلسطينية.

 وأضافت  الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم : "  هذه الخطوة طال انتظارها كونها منصفة لحقوق شعبنا الذي يتعرض إلى سرقة أرضه ، متابعة :" واستنزاف موارده ، حقوقه الاقتصادية ، المائية ، الجغرافية ، والسياسية  من قبل سلطات الاحتلال ومستعمريه" ، مؤكدة  ضرورة استمرار حملات مقاطعة الاحتلال ، وسحب الاستثمارات  منها على غرار عزل نظام الفصل العنصري  الابارتهايد  في جنوب افريقيا،  حتى ينصاع الاحتلال للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان، مشددة على " جميع محاولات الاحتلال إضفاء شرعية للاستيطان هي مخالفة للقانون الدولي بحد ذاتها،  وجريمة حرب  ضد الانسانية " .

ودعت  الجبهة  كل  دول الاتحاد الاوروبي والدول التي تقف إلى جانب الفلسطينيين،  وقضيته العادلة إلى أخذ المبادرة ،ووقف التعامل مع الاحتلال،  ومقاطعته اقتصاديا وسياسيا حتى يمتثل لقواعد القانون الدولي، ويخضع لقرارات الشرعية الدولية ،وعلى رأسها حق " شعبنا الفلسطيني " في تقرير المصير ، و إقامة دولته الفلسطينية ، وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

نضال الطلبة تدعو المجتمع المحلي والأهالي مساندة طلبة الثانوية العامة

نضال الطلبة تدعو المجتمع المحلي والأهالي مساندة طلبة الثانوية العامة

برئاسة مزهر.. وفد من &#34;الشعبية&#34; يغادر قطاع غزة لإجراء جولة خارجية

برئاسة مزهر.. وفد من "الشعبية" يغادر قطاع غزة لإجراء جولة خارجية

أبو بكر: البرلمان الأوروبي قادر على إحداث نقلة حقيقية في قضية الأسرى

أبو بكر: البرلمان الأوروبي قادر على إحداث نقلة حقيقية في قضية الأسرى

خلال استقبال وفد أوروبي.. مصطفى البرغوثي يطالب باستئناف دعم الفلسطينيين وإجراءات صارمة ضد الاستيطان

خلال استقبال وفد أوروبي.. مصطفى البرغوثي يطالب باستئناف دعم الفلسطينيين وإجراءات صارمة ضد الاستيطان

الإعلان عن تشكيل مجلس طلبة جامعة بيرزيت وفق التمثيل النسبي

الإعلان عن تشكيل مجلس طلبة جامعة بيرزيت وفق التمثيل النسبي

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 50 وقتًا

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 50 وقتًا

شاهد: إطلاق أغنية للمقاطعة بمناسبة أسبوع مقاومة الأبارتهيد والاستعمار الإسرائيلي

شاهد: إطلاق أغنية للمقاطعة بمناسبة أسبوع مقاومة الأبارتهيد والاستعمار الإسرائيلي

&#34;الخارجيـة&#34;: كوخافي يحاول إخفاء جرائم الاحتلال وعنصريته عبر فزاعة العدو الخارجي

"الخارجيـة": كوخافي يحاول إخفاء جرائم الاحتلال وعنصريته عبر فزاعة العدو الخارجي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نضال الطلبة تدعو المجتمع المحلي والأهالي مساندة طلبة الثانوية العامة

نضال الطلبة تدعو المجتمع المحلي والأهالي مساندة طلبة الثانوية العامة

الجبهة العربية الفلسطينية تثمن قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات

الجبهة العربية الفلسطينية تثمن قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات

أبو بكر: البرلمان الأوروبي قادر على إحداث نقلة حقيقية في قضية الأسرى

أبو بكر: البرلمان الأوروبي قادر على إحداث نقلة حقيقية في قضية الأسرى

خلال استقبال وفد أوروبي.. مصطفى البرغوثي يطالب باستئناف دعم الفلسطينيين وإجراءات صارمة ضد الاستيطان

خلال استقبال وفد أوروبي.. مصطفى البرغوثي يطالب باستئناف دعم الفلسطينيين وإجراءات صارمة ضد الاستيطان

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 50 وقتًا

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 50 وقتًا

شاهد: إطلاق أغنية للمقاطعة بمناسبة أسبوع مقاومة الأبارتهيد والاستعمار الإسرائيلي

شاهد: إطلاق أغنية للمقاطعة بمناسبة أسبوع مقاومة الأبارتهيد والاستعمار الإسرائيلي

&#34;الخارجيـة&#34;: كوخافي يحاول إخفاء جرائم الاحتلال وعنصريته عبر فزاعة العدو الخارجي

"الخارجيـة": كوخافي يحاول إخفاء جرائم الاحتلال وعنصريته عبر فزاعة العدو الخارجي

غزة: وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية النصيرات

غزة: وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية النصيرات

منوعات

بعد إصابته بشلل الوجه..هل سيشفى جاستين بيبر من مرضه؟

بعد إصابته بشلل الوجه..هل سيشفى جاستين بيبر من مرضه؟

الفتاة المتهمة بإفساد علاقة شاكيرا وبيكيه تظهر للمرة الأولى

الفتاة المتهمة بإفساد علاقة شاكيرا وبيكيه تظهر للمرة الأولى

شاهد: في أحدث ظهور لهما..رومانسية طاغية بين أصالة وزوجها

شاهد: في أحدث ظهور لهما..رومانسية طاغية بين أصالة وزوجها

بعد 18 عاماً على خطبتهما..جنيفر لوبيز وبن أفليك يدخلان القفص الذهبي

بعد 18 عاماً على خطبتهما..جنيفر لوبيز وبن أفليك يدخلان القفص الذهبي

السعودية هند القحطاني تمر بوضع صحي خطير بعد عملية تجميل الأنف

السعودية هند القحطاني تمر بوضع صحي خطير بعد عملية تجميل الأنف

شاهد: ابنة رضوى الشربيني تصدم المتابعين..أصبحت شابة

شاهد: ابنة رضوى الشربيني تصدم المتابعين..أصبحت شابة

هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى زوجها أحمد العوضي؟

هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى زوجها أحمد العوضي؟

شاهد: نادين نجيم تظهر مع زوجها السابق

شاهد: نادين نجيم تظهر مع زوجها السابق

فيديو: هكذا ودّع رامي عياش والده في يومه الأخير

فيديو: هكذا ودّع رامي عياش والده في يومه الأخير

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

عربي

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

(يونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

(يونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق