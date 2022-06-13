أبو بكر: البرلمان الأوروبي قادر على إحداث نقلة حقيقية في قضية الأسرى











رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن البرلمان الأوروبي له مكانته وأهميته على الساحة الدولية، ويستطيع أن يكون عاملاً مؤثراً في وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا وأسيراتنا، ووقف الجرائم التي تُرتكب بحقهم يومياً.جاء ذلك خلال استقبال الهيئة لوفد أوروبي ضم: رئيسة البرلمان إيراتكسي جارسيا، وأعضاء في البرلمان بيدرو ماركيز وإيليندا يونسيفا وإيفين إنسير وهي المقرر الدائم لفلسطين في لجنة البرلمان للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مساعديهم.وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الهيئة نائبه وكيل الهيئة الدكتور عبد القادر الخطيب، ورئيس وحدة العلاقات الدولية رائد أبو الحمص، والمستشار فراس سلامة والمحاميان جميل سعادة ونبيل ازحيمان، ومن الاعلام والعلاقات الدولية نور تلباني، ابرار الصيرفي، رشا قاسم، دعاء أبو عين، فرح مصري ونورس سلمة.وبين أبو بكر للبرلمانيين حقيقة صعوبة الظروف الحياتية والصحية داخل السجون والمعتقلات، مشيراً بأن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، وإن إسرائيل تُمارس جرائمها وفق قوانين مقرة من قبل الكنيست الإسرائيلي، وهذا ما يضاعف الخطر والقلق على حياتهم.وقال أبو بكر " أصبح من غير المنطق أن يُترك أسرانا فريسة لهذا الاحتلال وأدواته، وبالرغم من حالة الإحباط التي يعيشها الشعب الفلسطيني وقيادته من الصمت الدولي، إلا أننا لا زلنا نتطلع إلى شيء من الأمل أن يخرج من بين هذا الهدوء صوت مرتفع يقول لإسرائيل كفى".وأضاف أبو بكر بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 4600 أسيراً، منهم 680 معتقلاً إدارياً، و 551 محكومين بالسجن مدى الحياة، و 172 طفلاً، و 31 أسيرة وقاصر، و أكثر من 500 أسير مريض موزعين في عدة سجون ومعتقلات.ودعا أبو بكر رئيسة وأعضاء البرلمان لزيارة السجون والمعتقلات، والوقوف على تفاصيل حياتهم والاستماع لهم، بالرغم من تيقننا بأن إدارة السجون لن تسمح لكم بذلك.من جانبها أكدت رئيسة البرلمان أن الهدف من الزيارة الوقوف على الحقائق المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، وأن حاجتهم لها نابعة من إيمانهم في تشكيل لوبي ضاغط قادر على تحريك الأطراف الدولية لوضع حد للانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.كما استمع طاقم الهيئة لكل استفسارات الوفد البرلماني، وتم تقديم جميع الاجابات على كافة ما طرح منهم، كما تم قدم لهم تقارير باللغتين الانجليزية والفرنسية تتضمن كل المعلومات والتفاصيل عن قضية الأسرى، والتفاعلات والمستجدات المتعلقة بها.