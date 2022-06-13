خلال استقبال وفد أوروبي.. مصطفى البرغوثي يطالب باستئناف دعم الفلسطينيين وإجراءات صارمة ضد الاستيطان



واستقبل مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وفدا من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي بحضور ممثلية الإتحاد الأوروبي في فلسطين.



وشرح البرغوثي للوفد الزائر خطورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتوسع الاستيطاني، و معالم نظام الأبرتهايد والتمييز العنصري الإسرائيلي.



وأوضح البرغوثي بالصور والوثائق وطبيعة جرائم القتل التي ارتكبت ضد الأطفال و الصحافيين الفلسطينيين بما في ذلك الشهيدة شيرين أبو عاقلة.



وطالب البرغوثي البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد التوسع الإستيطاني و بفرض العقوبات ضد منظومة الاحتلال و الأبارتهايد الإسرائيلية، وإنهاء سياسة المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بفلسطين.



كما طالب باستئناف المساعدات الأوروبية للفلسطينيين دون شروط، ووقف سياسة معاقبة الضحية.



ودعا البرغوثي أعضاء البرلمان الأوروبي للتدخل مع حكوماتهم لممارسة ضغوط على محكمة الجنايات الدولية للبدء بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.



وناقش البرغوثي مع الوفد الأوروبي أهمية جهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام بما في ذلك المبادرة الجزائرية و ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية وأهمية الحفاظ على دور المجتمع المدني الفلسطيني في وجه الضغوط الإسرائيلي.



وناقش الجانبان سبل التعاون بين المبادرة الوطنية و التحالف التقدمي والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية.





وعبر البرغوثي عن تقديره عن تقديره لجهود الأحزاب والمنظمات المدنية المؤيدة للشعب الفلسطيني.



وأكد الوفد الأوروبي دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته الحرة المستقلة.



رام الله - دنيا الوطنطالب مصطفى البرغوثي وفدا من البرلمان الأوروبي باستئناف دعم الفلسطينيين وإجراءات صارمة ضد الاستيطان.