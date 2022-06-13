الإعلان عن تشكيل مجلس طلبة جامعة بيرزيت وفق التمثيل النسبي

رام الله - دنيا الوطنأعلن اليوم الاثنين في رام الله عن تشكيل مجلس طلبة جامعة بيرزيت للعام 2022 - 2023 وفق مبدأ التمثيل النسبي.وأصرت الكتلة الإسلامية في بيرزيت على إشراك الجميع في المجلس، رغم قدرتها على تشكيله منفردة بعد اكتساحها الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.وبعد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مؤتمر مجلس الطلبة الذي عقد اليوم أعلن عن أسماء الطلبة الذين يمثلون المجلس.ووفق التمثيل النسبي فقد حصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 6 مقاعد في مجلس الطلبة، و4 لكتلة الشهيد ياسر عرفات، ومقعد واحد للقطب الطلابي.وبعد التوافق بين الكتل الطلابية جرى اختيار الطالب في كلية الهندسة يحيى قاروط من كتلة الوفاء رئيساً لمجلس الطلبة، وعضوية 10 طلاب بينهم 4 طالبات كلفوا بمهام لجان المجلس.وجرى اختيار الطالبة في كلية التمريض بيسان الفاخوري من كتلة الوفاء الإسلامية رئيسة لمؤتمر مجلس الطلبة.ودعا فضل الخالدي مساعد عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت المجلس الجديد للعمل على إنجاح الجامعة والحفاظ على دستورها، معبراً عن أمله بأن يوفق الطلاب بعملهم التكاملي والوحدوي لخدمة طلبة بيرزيت.وقال الخالدي إن المجلس الجديد عليهم مسؤولية جماعية عن 11500 طالب في جامعة بيرزيت.وعبرت إدارة جامعة بيرزيت عن ثقتها بالمجلس الجديد داعياً لتقديم الأنشطة والخدمات النوعية للطلاب.وحققت الكتلة الإسلامية فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت الشهر الماضي، في جامعة بيرزيت برام الله.وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية 5068 صوتًا، مقابل 3379 صوتًا لصالح الشبيبة، بعد فرز كليات التجارة والعلوم والهندسة والآداب وكمال ناصر في انتخابات بيرزيت.واعتقلت قوات الاحتلال قيادات وكوادر الكتلة الإسلامية، عشية انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت والتي فازت فيها الكتلة الإسلامية.