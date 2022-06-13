شؤون فلسطينية

غزة: التشريعي يوجه سؤالاً برلمانياً للدعليس بشأن أحداث قرية "أم النصر"

غزة: التشريعي يوجه سؤالاً برلمانياً للدعليس بشأن أحداث قرية "أم النصر"
رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس التشريعي، بغزة، اليوم الاثنين، جلسة خاصة لتوجيه سؤال برلماني لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس، بشأن أحداث قرية "أم النصر" شمال القطاع.

ووفق بيان لـ "التشريعي" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن ذلك جاء إنه في إطار عمله الرقابي على أداء الجهات الحكومية واستجلاء الحقيقة، وفي سياق متابعاته للأحداث التي جرت مؤخرًا في القرية البدوية "قرية أم النصر"، شمال قطاع غزة، خلال قيام الشرطة بمهمة إزالة تعديات على الأراضي الحكومية وما رافق ذلك من أحداث مؤسفة.

وقدم النائب مشير المصري جملة من الأسئلة البرلمانية، حول ما جرى في القرية البدوية "أم النصر" للتأكد من مدى سلامة الإجراءات الحكومية والتدرج في تطبيقها.

وأوضح الدعليس أنه قبل البدء بإزالة أي تعدي تقوم سلطة الأراضي بالاجتماع مع جهات الاخصاص لاطلاعهم على الأمور قبل إزالة التعديات، وتخضع الإزالة لعدة مراحل، منها إخطار المتعدي بضرورة وقف البناء، ومن ثم تحويله للنيابة العامة من خلال محضر ضبط، وإصدار قرار بأن يقوم المعتدي بإخلاء التعدي وإزالة التعدي، علمًا أنه يُمنح فرصة للتظلم والحلول الودية شريطة أن يوقف البناء.

وأشار الدعليس إلى أن الحكومة دومًا تقوم عبر منصات سلطة الأراضي الإعلامية بتوضيح القوانين والقرارات التي تجرم التعدي على الأراضي الحكومية استناداً للقانون الصادر عن المجلس التشريعي عام 2017 بهذا الخصوص.

وبين رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي أنه جرى تقديم مقترحات لتطوير العشوائيات وأن الحكومة منحت تخفيضات للمتعدين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم تصل إلى 75%، لكن لا يوجد استجابة من بعض المعتدين، كما اقترحت تقديم شقق سكنية في الجمعيات والمشاريع الاسكانية مع تخفيض الأسعار لنسب كبيرة وتقسيط في الدفع يصل لعشر سنوات.

ولفت الدعليس إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم إلى جانب سلطة الأراضي وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي لدراسة أوضاع المعتدين، وبات لدى الحكومة اليوم كشف مفصل بالمعتدين وحالاتهم الاقتصادية وسيتم تقديمها للتشريعي.

وقال: "يوجد فرق في التعامل الحكومي بين التعدي القديم والحديث، حيث يتم التعامل مع التعديات التي سبقت القرار الحكومي بتاريخ 15 تشرين أول/ أكتوبر 2010، بطريقة غير التي يتم التعامل بها مع التعديات بعد هذا التاريخ، ولا نزيل القديم إلا اذا كان هناك تطوير أو زيادة عليها".

وأكد الدعليس على أن الحكومة على استعداد لتوفير أراضي من اجل إقامة مشاريع اسكانية للفقراء، يتم من خلالها حل كل إشكالات التعديات على الأراضي الحكومية.

وبين جهود الحكومة بعد ما جرى في قرية أم النصر، حيث عقدت الحكومة اجتماعا طارئا لدراسة تداعيات الحدث، وقررت مراجعة إجراءات إزالة التعديات ومحاسبة المُتجاوزين للقانون، مع التأكيد على ضرورة احترام الأراضي الحكومية، وتعويض
المتعدين من الفقراء بشقق في المشاريع الاسكانية"، مضيفًا أنه جرى دراسة مقترح تسريع الإجراءات القانونية من أجل الحد من التعديات، وتشكيل قوة شرطية تتبع سلطة الأراضي، وضرورة رفع التنسيق مع الشرطة والبلديات وجهات الاختصاص.

وقدّم الدعليس لرئاسة المجلس التشريعي إحاطة كاملة حول حدث قرية "أم النصر" تشمل كل الإجراءات الموثقة.

من جهته؛ شكر المصري رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس على الإجابات الوافية، وقدر جهود الحكومة.



أخبار ذات صلة

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 50 وقتًا

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 50 وقتًا

شاهد: إطلاق أغنية للمقاطعة بمناسبة أسبوع مقاومة الأبارتهيد والاستعمار الإسرائيلي

شاهد: إطلاق أغنية للمقاطعة بمناسبة أسبوع مقاومة الأبارتهيد والاستعمار الإسرائيلي

&#34;الخارجيـة&#34;: كوخافي يحاول إخفاء جرائم الاحتلال وعنصريته عبر فزاعة العدو الخارجي

"الخارجيـة": كوخافي يحاول إخفاء جرائم الاحتلال وعنصريته عبر فزاعة العدو الخارجي

دعت له &#34;الجهاد&#34;.. قيادي فلسطيني يكشف ما سيبحثه اجتماع الفصائل مساء اليوم

دعت له "الجهاد".. قيادي فلسطيني يكشف ما سيبحثه اجتماع الفصائل مساء اليوم

غزة: وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية النصيرات

غزة: وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية النصيرات

اشتية: انتخاب سفير إسرائيل لمنصب نائب رئيس &#34;الأمم المتحدة&#34; شرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري

اشتية: انتخاب سفير إسرائيل لمنصب نائب رئيس "الأمم المتحدة" شرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد في غاية الخطورة

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد في غاية الخطورة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 50 وقتًا

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 50 وقتًا

شاهد: إطلاق أغنية للمقاطعة بمناسبة أسبوع مقاومة الأبارتهيد والاستعمار الإسرائيلي

شاهد: إطلاق أغنية للمقاطعة بمناسبة أسبوع مقاومة الأبارتهيد والاستعمار الإسرائيلي

&#34;الخارجيـة&#34;: كوخافي يحاول إخفاء جرائم الاحتلال وعنصريته عبر فزاعة العدو الخارجي

"الخارجيـة": كوخافي يحاول إخفاء جرائم الاحتلال وعنصريته عبر فزاعة العدو الخارجي

غزة: وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية النصيرات

غزة: وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية النصيرات

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام 2022

"الإحصاء": ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام 2022

البرغوثي يلتقي مساعدة وزير الخارجية السويسري

البرغوثي يلتقي مساعدة وزير الخارجية السويسري

غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح على المحاور والمفترقات كافة

غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح على المحاور والمفترقات كافة

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الإثنين

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الإثنين

منوعات

الفتاة المتهمة بإفساد علاقة شاكيرا وبيكيه تظهر للمرة الأولى

الفتاة المتهمة بإفساد علاقة شاكيرا وبيكيه تظهر للمرة الأولى

شاهد: في أحدث ظهور لهما..رومانسية طاغية بين أصالة وزوجها

شاهد: في أحدث ظهور لهما..رومانسية طاغية بين أصالة وزوجها

بعد 18 عاماً على خطبتهما..جنيفر لوبيز وبن أفليك يدخلان القفص الذهبي

بعد 18 عاماً على خطبتهما..جنيفر لوبيز وبن أفليك يدخلان القفص الذهبي

السعودية هند القحطاني تمر بوضع صحي خطير بعد عملية تجميل الأنف

السعودية هند القحطاني تمر بوضع صحي خطير بعد عملية تجميل الأنف

شاهد: ابنة رضوى الشربيني تصدم المتابعين..أصبحت شابة

شاهد: ابنة رضوى الشربيني تصدم المتابعين..أصبحت شابة

هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى زوجها أحمد العوضي؟

هل عادت ياسمين عبد العزيز إلى زوجها أحمد العوضي؟

شاهد: نادين نجيم تظهر مع زوجها السابق

شاهد: نادين نجيم تظهر مع زوجها السابق

فيديو: هكذا ودّع رامي عياش والده في يومه الأخير

فيديو: هكذا ودّع رامي عياش والده في يومه الأخير

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

عربي

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

(يونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

(يونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق