شؤون فلسطينية

دعت له "الجهاد".. قيادي فلسطيني يكشف ما سيبحثه اجتماع الفصائل مساء اليوم

دعت له "الجهاد".. قيادي فلسطيني يكشف ما سيبحثه اجتماع الفصائل مساء اليوم
اجتماع فصائل فلسطينية - أرشيف
خاص دنيا الوطن-شيماء عيد
أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، أن القوى الوطنية والإسلامية ستعقد اجتماعاً خلال اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً في قطاع غزة بناءً على دعوة من حركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح أن الاجتماع سيُناقش الإجراءات الإسرائيلية وحالة التصعيد وأهمها الأسرى المضربين على الطعام خليل عواودة ورائد ريان، الذين يعانون من أوضاع خطيرة وصعبة جداً قد تؤدي لاستشهاد أحد منهم.

وقال خلف، إنّ "دعوة الاجتماع أتت من أجل استشراف هذه الأوضاع التي يعاني منها الأسرى المضربين عن الطعام، مشيرًا إلى أن "إسرائيل غير آبهة لحالتهم ولم تفتح أي من الحوار أو النقاش للاستماع لمطالبهم، وأن ذلك يعتبر حالة تصعيد من قِبل الإسرائيليين".

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، إن الحركة دعت الفصائل لاجتماع في مقر الحركة بغزة اليوم ‏الساعة الخامسة، لبحث تجاوزات الاحتلال بحق شعبنا في القدس والضفة وإضراب الأسرى.

ويُشار إلى أن الأسير خليل عواودة 40 عاماً من بلدة إذنا في الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 103، والأسير رائد ريان 27 عاما من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس إضرابه لليوم الـ 68، رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة (الجهاد) الإسلامي خالد البطش، مساء أمس الأحد، وجّه دعوة لكافة الفصائل للاجتماع والمناقشة والوقوف بمسؤولية وطنية حيال كل القضايا التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بفعل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وقد صرح النخالة أمس، أننا "لن نقبل بهذا الإذلال المستمر، واستهداف المعتقلين في سجون الاحتلال والاعتداء المستمر عليهم، وتجاهل إضراب الأسرى وعلى رأسهم المجاهد خليل العواودة".

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