دعت له "الجهاد".. قيادي فلسطيني يكشف ما سيبحثه اجتماع الفصائل مساء اليوم

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، إن الحركة دعت الفصائل لاجتماع في مقر الحركة بغزة اليوم ‏الساعة الخامسة، لبحث تجاوزات الاحتلال بحق شعبنا في القدس والضفة وإضراب الأسرى.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة (الجهاد) الإسلامي خالد البطش، مساء أمس الأحد، وجّه دعوة لكافة الفصائل للاجتماع والمناقشة والوقوف بمسؤولية وطنية حيال كل القضايا التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بفعل تصاعد العدوان الإسرائيلي.



وقد صرح النخالة أمس، أننا "لن نقبل بهذا الإذلال المستمر، واستهداف المعتقلين في سجون الاحتلال والاعتداء المستمر عليهم، وتجاهل إضراب الأسرى وعلى رأسهم المجاهد خليل العواودة".



ويُشار إلى أن الأسير خليل عواودة 40 عاماً من بلدة إذنا في الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 103، والأسير رائد ريان 27 عاما من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس إضرابه لليوم الـ 68، رفضاً لاعتقالهما الإداري.