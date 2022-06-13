شؤون فلسطينية

غزة: وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية النصيرات

غزة: وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية النصيرات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل اللواء صلاح الدين أبو شرخ، وكيل وزارة النقل والمواصلات وفداً من بلدية النصيرات برئاسة أ. إياد المغاري رئيس البلدية وعدد من الأعضاء وذلك في مقر الوزارة لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

رحب أبو شرخ بالوفد مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به البلديات على مستوى قطاع غزة بشكل عام وبلدية النصيرات بشكل خاص في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما لوحظ من تطور كبير في مشاريعها الميدانية في مدينة النصيرات.

وأضاف أبو شرخ أن عمل البلديات ذو أهمية كبيرة يعود بالنفع الكبير على المواطنين من خلال الخدمات النوعية التي تقدمها.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المشاريع التطويرية بين الطرفين أهمها آلية تطوير مفترق النصيرات شارع الرشيد لما له من أهمية كبيرة في حركة المواطنين وتنظيم الحالة المرورية حيث يعتبر من أهم المفترقات التي تربط المحافظة الوسطى بغيرها من المحافظات.

من جانبه شكر المغاري وكيل الوزارة أبو شرخ على التسهيلات والجهود المقدمة من قبل وزارة النقل والمواصلات للمواطنين والسعي في تطوير البنية التحتية في قطاع غزة.

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