غزة: الشرطة تصدر تصريحاً بشأن امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بأن امتحانات الثانوية العامة تنطلق غدًا الثلاثاء الساعة 9 صباحًا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.









رام الله - دنيا الوطنأنهت الشرطة، بغزة، استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، والتي تبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى 4 تموز/يوليو المقبل، في 223 لجنة امتحانات ومراكز التصحيح والكونترول بمحافظات قطاع غزة.وأكدت الشرطة، أن الإدارات المختصة، على توفير الأجواء الملائمة ومنع مصادر الإزعاج، وأهابت بالمواطنين جميعاً للمحافظة على السكينة العامة تقديراً لظروف الطلبة.