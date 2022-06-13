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شؤون فلسطينية

غزة: الشرطة تصدر تصريحاً بشأن امتحانات الثانوية العامة

غزة: الشرطة تصدر تصريحاً بشأن امتحانات الثانوية العامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت الشرطة، بغزة، استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، والتي تبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى 4 تموز/يوليو المقبل، في 223 لجنة امتحانات ومراكز التصحيح والكونترول بمحافظات قطاع غزة.

وأكدت الشرطة، أن الإدارات المختصة، على توفير الأجواء الملائمة ومنع مصادر الإزعاج، وأهابت بالمواطنين جميعاً للمحافظة على السكينة العامة تقديراً لظروف الطلبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بأن امتحانات الثانوية العامة تنطلق غدًا الثلاثاء الساعة 9 صباحًا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.



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