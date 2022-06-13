شؤون فلسطينية

بعد يوم من تصريح النخالة.. إعلام الاحتلال يزعم بنية "الجهاد" بالتصعيد

بعد يوم من تصريح النخالة.. إعلام الاحتلال يزعم بنية "الجهاد" بالتصعيد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعمت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن حركة الجهاد الإسلامي، على وشك التصعيد مع إسرائيل.

وادعت الصحيفة، بأن المنظمة قلقة من استمرار عمليات الجيش في شمال الضفة الغربية، وخاصة في جنين، ولن تتمكن من التزام الصمت خاصة إذا استمرت الأحداث"، وفق تعبيرها.
 
وأضافت (يسرائيل هيوم)، بأن قصف مطار دمشق وتصاعد وتيرة الهجوم على المحور، "يغذي رغبة الجهاد  في التصعيد".

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، قال تصريح مقتضب له أمس الأحد:" إن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية، وهدم البيوت  يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته.

وأضاف:" أننا نقف بكل جدية عند هذه العناوين الكبيرة، ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر، واستهداف المعتقلين في سجون الاحتلال والاعتداء المستمر عليهم، وتجاهل إضراب الأسرى وعلى رأسهم المجاهد خليل العواودة".

كما وجه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، مساء الأحد، دعوة لكافة الفصائل للاجتماع والمناقشة والوقوف بمسؤولية وطنية حيال كل القضايا التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني بفعل تصاعد العدوان الإسرائيلي. 

وحمل البطش، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات التي ستنتج عن استمرار الاحتلال في عدوانه على شعبنا عامة وعلى أهلنا بالقدس خاصة. 

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