عربي

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين
أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران
رام الله - دنيا الوطن
صرح أمين عام حزب "العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بنكيران، الأحد، إن "الجزائريين والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين".

وفي لقاء حزبي بمدينة وجدة (شمال شرق)،قال بنكيران: "لم نكن نعتبر الجزائريين غرباء، ولا تزال العلاقات قوية بين الشعبين المغربي والجزائري".

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أضاف: "المغاربة إخوتكم، تعرفون مكاني (منصبي)، كنت رئيس حكومة (أسبق بين عامي 2011 و2016) والملك (محمد السادس) قال لكم علانية إنه لن يأتيكم السوء بتاتا من المغرب".

ولفت إلى أن "المغرب لا يريد سوءا بالجزائر، وموقف الجزائر في قضية الصحراء غير معقول".

وأردف: "الصحراء مغربية، كيف تكون للجزائر صحراء كبيرة والمغرب لا، هذا التاريخ، وهذه قبائل صحراوية مرتبطة بملوك المغرب منذ قرون بفضل البيعة والمراسلات والتعيينات، التي كانت ولا تزال".

وزاد: "بدل أن تفكروا في انتزاع جزء من المغرب وتضعوا فيها دولة بـ100 أو 200 ألف (في إشارة إلى جبهة البوليساريو)، للمرور نحو المحيط الأطلسي، يجب العمل على تقوية وحدة المغرب العربي ليهابه الخصوم ويقيموا له الاعتبار".

ومنذ سنوات تشهد العلاقات المغربية الجزائرية، توترا وقطيعة على خلفية عدة قضايا، أبرزها ملفا الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وإقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط و"البوليساريو".

‎ وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، ترأس "العدالة والتنمية" (مرجعية إسلامية) الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، والتي تلتها عام 2016.

أخبار ذات صلة

السعودية.. القبض على ستة أشخاص سرقوا بضاعة بـقيمة 250 ألف ريال سعودي

السعودية.. القبض على ستة أشخاص سرقوا بضاعة بـقيمة 250 ألف ريال سعودي

(اليونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

(اليونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب لرفض الموقف الروسي أو تطويق روسيا

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

ضاحي خلفان يعلق على العقوبات المفروضة ضد روسيا

المغرب يمنع عرض فيلم &#34;سيدة الجنة&#34;

المغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"

عون وميقاتي يناقشان ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

عون وميقاتي يناقشان ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام 2022

"الإحصاء": ارتفاع عدد رخص الأبنية خلال الربع الأول من العام 2022

البرغوثي يلتقي مساعدة وزير الخارجية السويسري

البرغوثي يلتقي مساعدة وزير الخارجية السويسري

غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح على المحاور والمفترقات كافة

غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح على المحاور والمفترقات كافة

بيت لحم: جيب عسكري يدعس مواطنا وحالات اختناق خلال مواجهات في حوسان

بيت لحم: جيب عسكري يدعس مواطنا وحالات اختناق خلال مواجهات في حوسان

&#34;أوقاف الخليل&#34;: انهيار وتشققات في أحد المباني الملاصقة للحرم الإبراهيمي

"أوقاف الخليل": انهيار وتشققات في أحد المباني الملاصقة للحرم الإبراهيمي

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

قناة (كان): الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل منتصف الشهر المقبل

قناة (كان): الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل منتصف الشهر المقبل

ممثل أمريكي يجمع مئتي ألف توقيع مناهض لمنصة (باي بال) بسبب تمييزها ضد الفلسطينيين

ممثل أمريكي يجمع مئتي ألف توقيع مناهض لمنصة (باي بال) بسبب تمييزها ضد الفلسطينيين

منوعات

شاهد: نادين نجيم تظهر مع زوجها السابق

شاهد: نادين نجيم تظهر مع زوجها السابق

فيديو: هكذا ودّع رامي عياش والده في يومه الأخير

فيديو: هكذا ودّع رامي عياش والده في يومه الأخير

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

نوال الزغبي في إطلالة مثيرة..ولهذا السبب ترفض الغناء في دار الأوبرا المصرية

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

تسريب مكالمة هاتفية خطيرة لزين كرزون..وما فضحته يكاد لا يُصدّق

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

الكويتية فاطمة الصفي تعلنها صراحة: أنا ما أجيب عيال

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

السعودية رهف القحطاني في جلسة تصوير جريئة..والجمهور: ما في نقطة أنوثة

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

حاولت الانتحار بجرعة زائدة من المهدّئات..ياسمين الخطيب تكشف عن مرضها النفسي

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

بهذه الطريقة اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

سلمان خان ينجو بأعجوبة من محاولة اغتيال

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

شاهد: بلقيس ترقص شرقي في فرح شعبي في القاهرة

عربي

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

بنكيران: الجزائريون والمغاربة إخوة والعداوة لا تصلح للطرفين

(اليونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

(اليونيفيل) تطالب الجيش اللبناني بضمان سلامة عناصرها بعد تعرضهم لتهديد ومحاولة نزع أسلحتهم

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الخارجية اللبنانية تدين الضربات الإسرائيلية على مطار دمشق

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان

الآلية الثلاثية: تأجيل جلسات الحوار الوطني في السودان